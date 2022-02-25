新华社北京2月25日电 题：稳增长，机械工业今年准备这么干！

张辛欣、刘祯

中国机械工业联合会执行副会长陈斌近日表示，努力实现行业平稳发展依然是今年机械工业的重任，将推动落实保障机械工业稳增长的一系列举措，帮助中小企业纾困减负、保障产业链供应链稳定、持续推动数字化转型升级。

机械工业是工业的主力军，其稳增长对提振工业经济意义重大。去年三季度以来，受多重因素的影响，我国工业经济运行面临较大压力，机械工业也出现行业利润率下滑、市场预期不稳等困难。目前我国机械工业仍然面临着原材料采购价格处于高位、接续订单不足压力显现等挑战，需要以更大的力度、更有效的措施来推动机械工业平稳运行。

2022年2月22日，工人在江淮汽车乘用车总装车间生产线上忙碌。新华社记者 刘军喜 摄

推动机械工业稳增长，保产业链供应链稳定是重点，保障产业链中的中小企业平稳运行更为关键。

2月8日，杭州金山仪表阀业有限公司的车间，机器隆隆，生产有序。企业负责人告诉记者，国网杭州市富阳区供电公司根据企业生产、能耗大数据制定用电清单和建议书，个性化供能方案确保企业复工复产。

保用能、保供应链、保物流……针对中小企业面临的实际困难，一系列举措推出。

工信部不久前召开促进工业经济平稳增长电视电话会议，强调要紧盯重点领域和关键环节，推进强链补链，加大对中小企业，特别是优质中小企业的纾困和培育力度。

“特别是在机械领域，我们将更细梳理产业链供应链各环节中小企业，为企业搭建供需通道、推动解决实际困难。”陈斌说，中国机械工业联合会将在今年加大力度培育国产零部件供应商，挖掘新能源汽车等机械工业重点领域的市场消费潜力，推动开拓汽车零配件、仪器仪表等工业消费品潜力市场。

保市场主体平稳运行的同时，中国机械工业联合会也将加大力度推动机械领域创新和绿色低碳转型。

陈斌介绍，在重大装备及重大装备核心部件上，机械行业创新体系建设提速，助推国产化向纵深发展。截至2021年底，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计234家。今年，将聚焦创新能力建设推出具体举措。

“联合会还将加强形势研判和风险预警，及时发现苗头性、趋势性问题，加强重大政策研究和储备。”陈斌说，去年影响行业经济运行的煤炭电力供应紧张、芯片供应短缺等不利因素，在2022年将得到缓解和改善，机械工业运行环境向好。在产业政策的引导下，机械工业数字化、智能化、网络化转型升级步伐将加快。

(责编：杨光宇、牛镛)