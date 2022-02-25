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新疆脱贫群众收入实现新增长

2022年02月25日15:29 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐2月25日电（记者关俏俏）2021年，新疆巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴进展顺利，脱贫群众收入实现新增长，脱贫地区农村居民人均可支配收入达14798元，同比增长12.08%。

25日举行的新疆巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况新闻发布会公布，2021年，新疆脱贫人口农民人均纯收入达13343元，同比增长19.55%，高于全区平均水平。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局一级巡视员陈雷介绍，2021年，新疆实施精准帮扶防返贫，制定完善发展产业、稳岗就业、综合保障兜底等措施，对单一风险的对象实施包括就业、医疗保障、产业发展等12.35万项措施，对风险叠加的对象实施18.56万项措施，对重度残疾、大病、丧失劳动能力等群体纳入农村低保或特困人员救助供养范围，做到应帮尽帮、能消都消。

去年，新疆实施扩大就业惠民工程，农村劳动力转移就业317.4万人次，开展各类职业技能培训147.78万人次，通过就近就地就业和有序转移输出就业，全年实现脱贫人口稳岗就业108.23万人，较2020年增长2.3%。

在乡村振兴项目管理上，新疆坚持资金跟着项目走、项目跟着农牧民群众需求走，2021年安排衔接资金388.22亿元，实施年度项目3739个，同时推出金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴27条举措，发放小额信贷32.52亿元，覆盖10.19万农户，有效满足发展生产增收致富需求。

陈雷介绍，今年，新疆将在持续精准帮扶防返贫基础上，抓住产业和就业“两个关键”，用活用好产业发展专项资金，强化脱贫地区产业后续长期培育；大力发展劳动密集型产业，壮大优势特色产业，以南疆四地州为重点，打造棉花（棉纺织）、葡萄及葡萄酒等产业，扶持农业产业化龙头企业，培育脱贫地区知名品牌，完善联农带农利益联结机制，实现每个易地搬迁集中安置区至少有一项稳定增收主导产业等。

(责编：杨光宇、牛镛)

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