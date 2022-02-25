人民网北京2月25日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，2月25日，全国大部迎来晴好天气，南方地区遭遇的连阴雨雪天气终于告一段落。

国家气候中心数据表明，2月以来（2月1日至22日），全国和南方地区平均降水量均创1961年以来同期新高，平均气温均为2009年以来同期最低。

2月1日至22日全国平均气温历年变化（1961-2022年）。国家气候中心供图

为何2月以来我国冷湿气候特征突出？国家气候中心专家表示，2月1日至22日，全国平均气温-4.2℃，较常年同期偏低2.3℃，为2009年以来历史同期最冷。

全国大部地区气温偏低，其中东北地区中部和南部、华北大部、西北地区中部和东部、江汉、江南、华南、西南地区东部及四川中部和西部、云南东部和北部等地偏低2℃至4℃，华南中西部、江南南部、华北北部及贵州南部、内蒙古中部等地偏低4℃以上。其中，南方地区平均气温6.3℃，较常年同期偏低2.7℃，也为2009年以来同期最低；广西平均气温为1961年以来同期第三低。

全国共有13个国家站日最低气温达到极端阈值，其中云南德钦（-14.7℃）突破历史极值。

2月1日至22日全国平均降水量历年变化（1961-2022年）。国家气候中心供图

“此外，全国和南方平均降水量均为1961年以来同期最多。”国家气候中心专家表示，2月以来，全国平均降水量24.5毫米，较常年同期偏多1.1倍，为1961年以来历史同期最多。

甘肃、广西降水量均为历史同期最多，云南为次多，湖南、贵州、广东、海南、四川为第三多。与常年同期相比，西北地区中东部、江南南部、华南、西南地区大部及内蒙古中部和东部、黑龙江东部等地降水偏多5成至2倍，部分地区偏多2倍以上；江淮东部、黄淮、华北南部及辽宁北部、吉林南部等地降水偏少5至8成，部分地区偏少8成以上。

南方地区平均降水量为81.1毫米，较常年同期偏多1.2倍，为1961年以来历史同期最多。全国有14个国家站日降水量突破月极大值，其中甘肃通渭（8.7毫米）、四川布拖（25.8毫米）等5个国家站日降水量突破季极大值。

如此充沛的雨雪从何而来？国家气候中心专家谈到，2月以来，极地冷涡偏向西半球，我国大部地区受负高度距平控制，高原高度场显著偏低，西伯利亚高压偏强。这样的环流形势有利于来自高纬的冷空气南下，造成我国大部分地区偏冷，并长时间维持；同时也为南方的降雪提供了有利的温度条件。

另外，2月以来朝鲜半岛上空为异常反气旋性环流，其南部的偏东风距平为我国北方降水提供了水汽条件；低纬地区南支槽活跃，中南半岛上空为异常偏强的南风距平，而西太平洋副热带高压偏弱，我国南方大部受偏东北风距平控制，有利于分别来自孟加拉湾和太平洋的水汽在我国南方辐合，从而造成南方大范围的雨雪天气。

3月我国气候趋势如何？气象专家预计，3月上旬至中旬（3月1日至20日），四川西南部、云南大部、青海南部等地气温较常年同期偏低。全国其余大部地区气温接近常年同期或偏高，其中内蒙古中东部、黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、陕西东部、河南中北部、山东等地偏高1℃至2℃。

降水方面，预计3月上旬至中旬（3月1日至20日），内蒙古中部、河北南部、山西、陕西中北部、宁夏大部、甘肃东北局部、山东、河南中北部、安徽北部、江苏北部、贵州西南部、广西西部局部、云南大部等地降水较常年同期偏多。全国其余大部地区降水接近常年同期到偏少，其中内蒙古西部局部、甘肃中西部、青海北部、浙江中南部、江西中东部、福建等地偏少2至5成。

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