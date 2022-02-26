2月25日，在2022阿里云峰会·广东大会上，阿里云智能总裁张建锋表示，阿里云正多方面服务广东数字化发展，希望合聚众力，为广东的高质量发展贡献力量。会上，阿里云发布“专精特新”扶持计划，将在广东重点支持1000家“专精特新”的潜力企业。

张建锋介绍，当前，全球进入云网端融合发展的阶段，数字技术正以前所未有的深度融入到经济社会发展的方方面面，成为高质量发展的重要驱动力之一。阿里云正多方面服务广东数字化发展。

据相关负责人介绍，目前，在建设产业链集群方面，阿里云飞龙工业互联网平台服务超过2000家企业，提供超过100个标准化的解决方案，连接设备超200万台，覆盖制造企业供应链、研发、生产、销售、服务五个环节的数字化。

阿里云与行业龙头企业开展合作，在生产制造、经营管理、服务运营等多个领域，共同打造了一系列的云上创新方案。

此外，阿里云还以数字技术支撑广东各级政府推进治理现代化。其中，佛山南海城市大脑、珠海横琴跨域多维城市基础设施以及深圳龙华社区文明治理体系等项目，力争打造成为全国数字政府标杆。

据介绍，在绿色低碳方面，阿里云河源数据中心将于今年实现100%使用零碳清洁能源，成为国内通过电力交易实现碳中和的大型数据中心，达到“零碳算力”。在华南理工大学国际校区，阿里云也正参与建设智能化节能管理系统，打造绿色智慧的节约型校园。

针对广东省中小企业数量及有专利的中小企业创新活跃的特点，阿里云在会上发布“专精特新”扶持计划，今年将与广州市工信局、广东省中小企业发展促进会、北交所等共同通过数字化技术、金融服务平台、政策咨询与科技人才培育，在广东重点支持1000家“专精特新”潜力企业。

张建锋表示，阿里云有幸参与了众多数字化转型升级的建设工程，希望继续为广东省的高质量发展贡献力量。

(责编：崔元苑、李源)