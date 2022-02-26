人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

阿里云发布“专精特新”扶持计划，将在广东重点支持1000家潜力企业

2022年02月26日13:10 | 来源：环球网
小字号

2月25日，在2022阿里云峰会·广东大会上，阿里云智能总裁张建锋表示，阿里云正多方面服务广东数字化发展，希望合聚众力，为广东的高质量发展贡献力量。会上，阿里云发布“专精特新”扶持计划，将在广东重点支持1000家“专精特新”的潜力企业。

张建锋介绍，当前，全球进入云网端融合发展的阶段，数字技术正以前所未有的深度融入到经济社会发展的方方面面，成为高质量发展的重要驱动力之一。阿里云正多方面服务广东数字化发展。

据相关负责人介绍，目前，在建设产业链集群方面，阿里云飞龙工业互联网平台服务超过2000家企业，提供超过100个标准化的解决方案，连接设备超200万台，覆盖制造企业供应链、研发、生产、销售、服务五个环节的数字化。

阿里云与行业龙头企业开展合作，在生产制造、经营管理、服务运营等多个领域，共同打造了一系列的云上创新方案。

此外，阿里云还以数字技术支撑广东各级政府推进治理现代化。其中，佛山南海城市大脑、珠海横琴跨域多维城市基础设施以及深圳龙华社区文明治理体系等项目，力争打造成为全国数字政府标杆。

据介绍，在绿色低碳方面，阿里云河源数据中心将于今年实现100%使用零碳清洁能源，成为国内通过电力交易实现碳中和的大型数据中心，达到“零碳算力”。在华南理工大学国际校区，阿里云也正参与建设智能化节能管理系统，打造绿色智慧的节约型校园。

针对广东省中小企业数量及有专利的中小企业创新活跃的特点，阿里云在会上发布“专精特新”扶持计划，今年将与广州市工信局、广东省中小企业发展促进会、北交所等共同通过数字化技术、金融服务平台、政策咨询与科技人才培育，在广东重点支持1000家“专精特新”潜力企业。

张建锋表示，阿里云有幸参与了众多数字化转型升级的建设工程，希望继续为广东省的高质量发展贡献力量。

(责编：崔元苑、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家粮食和物资储备局：全国秋粮收购超3000亿斤
　　人民网北京2月26日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，目前，全国粮食主产区累计收购秋粮3047亿斤，同比增加342亿斤，收购进度快于往年。 国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示，中晚籼稻旺季收购已于1月底结束，粳稻旺季收购将于2月底结束；大豆、玉米旺季收购将分别持续到3月底和4月底。…
各地撬动科技创新“杠杆” 赢取未来发展新优势
　　中央经济工作会议要求，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。近期，31省份相继召开地方两会，打出一系列政策组合拳，敲定各地经济社会发展路线图。人民网特别推出“砥砺奋进正当时”系列报道，记录中国经济行稳致远新篇章、新步伐。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部