2月26日，2022年海尔智慧生活电器电商“源翼计划”启动会举办，海尔智慧生活电器联合中国家用电器研究院共同启动双动力洗地机标准立项。

据介绍，该标准将重新定义双刷洗地机，让行业有据可依的同时，促进洗地机行业健康发展，保障用户体验。启动会现场，中国家用电器研究院环境与健康市场部主任邓哲表示：“双动力洗地机的标准将引领洗地机行业新一轮的变革。”

在庞大的市场需求下，市面上洗地机的评价却褒贬不一。如洗地机的污水桶经常漏水、推拉不方便、拖不干净等，严重影响用户的体验感。启动会上，针对当前洗地机质量和功能参差不齐的现状，海尔智慧生活电器联合中国家用电器研究院，共同启动双动力洗地机标准立项。在技术标准、功能设计、用户体验等方面重新规范双刷洗地机，为用户带来全新的智慧地面清洁方案。

“标准是一个行业持续发展的重要依据。”海尔相关负责人表示，如今，海尔智慧生活电器积极推进行业标准化进程，推动行业健康发展，做到标准引领、场景引领，让用户享受更便捷、更高效、更高品质的生活。

(责编：崔元苑、李源)