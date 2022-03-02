人民网北京3月2日电（王仁宏） 据生态环境部消息，3月1日，经国务院批准，生态环境部部长黄润秋率领由生态环境部、外交部、工业和信息化部、林草局等有关部门及中国常驻联合国环境署代表处人员组成的中国政府代表团参加第五届联合国环境大会第二阶段会议，并在多边环境协定领导者对话会上视频发言。

黄润秋表示，多边环境条约是全球环境治理体系的重要组成部分，是应对气候变化、生物多样性丧失以及环境污染全球三大环境危机的主要框架。中国坚定维护多边主义和以联合国为核心的国际体系，全力支持公约秘书处工作，如期完成各项履约目标和任务，是推动国际环境条约进程的重要参与者和贡献者。

黄润秋指出，2021年，中国成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第一阶段会议，通过《昆明宣言》，宣布率先出资15亿元人民币成立昆明生物多样性基金等东道国举措，体现了对多边环境条约实施的责任担当。2022年，中国将继续发挥好主席国作用，广泛凝聚各方共识，稳步推进COP15第二阶段会议，推动达成兼具务实与雄心的“2020年后全球生物多样性框架”，为遏制和扭转生物多样性丧失趋势贡献力量。

据悉，联合国环境大会是世界最高级别环境决策机制。本届大会以“加强保护自然行动，实现可持续发展目标”为主题，第一阶段会议已于2021年2月召开，第二阶段会议于2022年2月28日至3月2日召开。来自160个联合国成员国和主要利益攸关方团体、其他联合国机构、政府间组织、国际公约秘书处共3000余名代表参加第二阶段会议。会议以线上线下相结合方式举行。

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