人民网北京3月2日电 （记者杜燕飞）近期，人民银行推出系列文章，向社会各界介绍一年来金融领域的重点工作情况。3月1日，人民银行金融市场司有关负责人在题为《金融服务小微企业：快准暖实》的文章表示，截至2022年1月末，普惠小微贷款余额19.7万亿元，同比增长25.8%；普惠小微授信户数增至4813万户，同比增长45.5%。

该负责人表示，人民银行根据新冠肺炎疫情防控和经济恢复发展阶段，及时快速响应，分层次有梯度地运用一系列货币政策工具，2020年分批次安排1.8万亿元再贷款再贴现额度，2021年又增加3000亿元支小再贷款额度，并适时降准释放长期资金，支持扩大小微企业和个体工商户信贷投放。同时指导金融机构优化信贷审批流程，迎客上门，快审快贷。运用科技手段，积极开发线上信贷产品，推广主动授信、随借随还贷款模式，提升小微企业融资效率。

同时，为有效减轻小微企业阶段性还本付息压力，缓解小微企业抵押品短缺问题，2020年6月，人民银行创设普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划，累计对16万亿元贷款本息实施延期，发放普惠小微信用贷款10.3万亿元。2022年采用市场化方式对两项直达工具进行接续转换。针对从未与银行发生过借贷关系的初创期小微企业，积极推进首贷户培育，督促商业银行主动为企业提供金融政策解读、企业信用辅导、贷款产品推荐等综合服务，两年新增首贷小微企业179.9万户。为缓解供应链产业链上下游小微企业资金周转压力，指导上海票交所上线供应链票据平台，推广中征应收账款融资服务平台，增强确权效力，提高小微企业应收账款流转效率。2021年通过应收账款融资服务平台支持中小微企业融资6.2万笔、2.1万亿元。

该负责人介绍，针对受新冠肺炎疫情影响较大、就业吸纳带动能力较强的重点领域和行业企业金融服务需求，人民银行有关部门强化联动，组织开展银企对接。截至2021年末，全国共建立包含51.5万家受疫情影响较大行业企业和产业链核心企业名录库，金融机构累计发放贷款8.3万亿元，带动就业3500万人。针对经营困难尤为突出的文化旅游、住宿餐饮、批发零售等聚集性接触性服务业，人民银行联合相关部门出台更有针对性、更有力度的政策措施。针对个体工商户等群体，深入开展“贷动小生意、服务大民生”专项活动，组织金融机构走街串巷、上门入户。同时，大力营造金融支持市场主体发展的宣传氛围，采用群众通俗易懂的内容和形式，让市场主体知晓政策、了解政策、用好政策。

该负责人表示，围绕降低企业综合融资成本，缓解生产经营压力，人民银行持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，1年期和5年期以上LPR分别较2019年末下降0.45个和0.20个百分点。在2020年下调支农支小再贷款利率0.5个百分点的基础上，2021年底再下调支农支小再贷款利率0.25个百分点至2%。推动金融机构优化内部政策安排，合理确定小微企业贷款利率。2021年，新发放普惠小微企业贷款平均利率为4.93%，比2020年全年水平下降22个基点。会同相关部门出台降低小微企业和个体工商户支付手续费政策，推动金融机构在银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面实施降费，让小微企业和个体工商户切实享受到政策让利的“真金白银”。

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