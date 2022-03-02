人民网记者 杜燕飞

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。人民网从3月1日开始推出《代表委员履职这一年》栏目，采访来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，倾听他们的履职心声。

“乡村金融的未来可期，但现阶段面临的挑战也不少。大家是最了解农村情况的人，我们希望多听听来自田埂的声音，更加精准地服务乡村振兴。”2021年5月18日，在与龙献文、阳海玲、肖又香、杨莉、胡美娥、郭小芹、廖仁旺等7位全国人大代表、村级带头人座谈时，会议的召集人，全国人大代表，建行湖南省分行党委书记、行长文爱华说。

湖南是农业大省。出生乡村的文爱华，对于乡村有着难以割舍的感情。自2016年履新建行湖南省分行行长伊始，特别是2018年当选为第十三届全国人大代表以来，他更加关注乡村的发展。

2021年10月15日，文爱华（中）到溆浦小江口村“裕农通-金湘通”普惠金融服务点调研乡村振兴等情况。受访者供图

履职全国人大代表期间，文爱华聚焦乡村振兴，先后提出了《关于金融支持乡村振兴的建议》《关于系统性推进乡村金融的建议》等建议。同时，他实地走访68个县、161个乡镇村、138个涉农企业、507个“裕农通-金湘通”服务点，对乡村金融生态圈提出了积极建议。

在他的大力推动下，2016年，建行湖南省分行与第三方合作推出了智能POS机具“裕农通-金湘通”。目前，“裕农通-金湘通”服务点已实现“政务+金融+非金融”服务，承载医保、社保、电费代缴等10多种非金融功能，基本实现乡村高频事务全省通办。2021年累计交易达2032万笔，同比增长58.26%，服务乡村个人客户1100多万户，占建行湖南省分行全部个人客户的三分之一。

“过去取钱、缴费要走十多里山路去镇上，来回需要半天时间。 现在，这些业务在家门口的‘裕农通-金湘通’服务点都可以办理，特别方便，真的是做梦也没有想到啊。”家住湖南省怀化市麻阳县尧市镇大王村村民李凡兴脸上笑开了花。

目前，“裕农通-金湘通”已入驻湖南省2.4万个村党群服务中心或政务服务中心，形成了养殖、种植、合作社、村集体经济等各种产业服务样板。2021年该行涉农贷款余额1390亿元，当年新增305亿元，占各项贷款新增的36%。

助力乡村振兴，金融支持产业发展是重要一环。在文爱华的积极推动下，建行湖南省分行创新推出了10多款涉农系列信贷产品。以“生猪活体贷”为例，通过给生猪打上二维码耳标，实现对生猪全生命周期价值传递和全链条闭环监管，缓解了养殖场的生猪活体资产难以评估、确权、抵押等问题。

“我们通过线上线下叠加，形成平台互连、场景互嵌、数据互通、拓客互助的闭环，一体化服务政府、企业、个人的完整服务生态，为农村探索新的金融供给，为乡村建设闯出金融新路。”文爱华表示，下一步，要创新服务形式，有计划、有重点、有步骤地研发更多新的贷款产品，让金融充赋能乡村振兴，为“农业强起来、农村美起来、农民富起来”贡献力量。

在建设乡村金融生态的同时，文爱华也将目光投向了新领域。在他看来，要整体推进乡村金融、养老金融、住房金融、教育金融四大生态。目前，养老金融、住房金融生态已完成顶层设计，正有序推进，教育金融生态即将开启。

“人民代表为人民，人民金融为人民。人民对美好生活的需要在哪里，我们新金融的步伐就将走到哪里。”文爱华说。

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