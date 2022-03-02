人民网北京3月2日电 （记者车柯蒙）3月2日，国家税务总局北京市税务局正式发布2021年度《优化首都税收营商环境改革备忘录》。

据了解，《优化首都税收营商环境改革备忘录》按照企业生命周期，在“创业阶段”、“日常运营”、“获得场地”、“获得融资”及“在安全的商业环境中运营”五个维度的基础上，通过改革措施、经典案例和媒体报道多角度视野，系统梳理了2021年北京市优化税收营商环境的改革成果与实践经验，并对2019—2021三年期间北京市优化税收营商环境工作的大事记进行总结回顾。同时，根据《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》，进一步说明了税收营商环境新挑战下的相关改革事项，为优化税收营商环境提供新的努力方向。

栽得梧桐树，引来金凤凰。在十三届全国政协常委、著名经济专家、会计审计专家张连起看来，北京持续优化的税收营商环境，是吸引企业来京发展的根本动力。

“智慧税务建设为优化营商环境提供了有力支撑，例如‘一站式’服务、智能退税、落实减税降费等内容，让企业深刻感受到税收治理方式的变化和完善，如沐春风。” 张连起说。

银行账户信息共享、个体工商户开办“一站式”服务、多税种综合申报、电子税务局在线导办、发票智能审批、增值税留抵退税“报退合一”、跨省异地电子缴税、企业所得税汇算清缴“一键退税”、存量房智能审核……2021年，北京市税务局从优化税收征管体制、提升税收服务质量、落实政策红利等方面推出了多项优化营商环境工作举措，助推惠企利民政策落地见效。

近日，北京市税务局党委书记、局长张有乾就进一步做好首都税收工作，带队走访了部分在京全国两会代表委员。走访中，十三届全国人大代表、小米集团董事长雷军对税务部门不折不扣落实减税降费政策、加快智慧税务建设、不断优化营商环境、保驾护航企业“走出去”给予了充分肯定。

近年来，研发费用加计扣除、制造业中小微企业缓缴税费、支持煤电企业纾困解难等一系列税收优惠政策的更新、出台，为企业走向更高、发展更强不断添力。在北京，税务部门通过推进网上办税及“非接触式”办税，利用大数据实现政策信息精准推送，方便各类市场主体足不出户，应享尽享减税降费政策。

长期以来，国家税务总局始终把优化营商环境作为政府转变职能、促进经济高质量发展的重要抓手和关键环节，推动优化营商环境取得实效。北京市税务局党委书记、局长张有乾表示，“下一步，北京税务部门将继续贯彻国家税务总局、北京市委市政府工作部署，不断推出首创性、领先型的改革，形成一批在全国范围可复制可推广的‘北京税务经验’，为市场主体创造更加稳定、公平、透明的税收营商环境，为首都经济社会发展贡献更大力量。”

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