人民网北京3月2日电 （记者赵竹青）创新型城市是指依靠科技、知识、人才、体制、文化等创新要素驱动发展的城市。2010年我国启动创新型城市工作，2016年以来，科技部不断加大布局建设力度，支持103个城市建设国家创新型城市。近日，上海市研发公共服务平台管理中心与爱思唯尔联合发布的《国际科学、技术和创新的数据和见解——全球20个城市的比较研究报告》显示，近年来，中国城市在科研人员和科研产出的总量及增长均表现突出。其中北京、上海的科研人员数量和科研产出最多，深圳科研人员数量和科研产出增长速度均处于领先地位，而香港的科研影响力处于全球第一梯队。

“作为‘十四五’时期的重要任务，如何支持城市形成科学研究的前沿阵地以及打造区域科技创新中心已成为中国科技战略的重要议题。”中国社会科学院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞教授表示，全面分析全球城市创新力格局、了解并挖掘中国城市的创新力现状及潜力，将为打造具有国际顶尖科技创新力的中国城市提供借鉴范本和宝贵经验。

据了解，该报告主要根据上海市研发公共服务平台管理中心和爱思唯尔2016年至2020年五年期间的海量科研数据，从创新要素、科学研究竞争力、技术创新竞争力和知识转化竞争力等维度，通过计量指标考察全球20个重要城市的科研和创新能力，包括新加坡、东京等8个亚洲城市（含北京、上海、深圳、香港四个中国城市），伦敦、柏林等6个欧洲城市，纽约、波士顿等6个北美洲城市。

在科研竞争力方面，报告发现，欧洲和北美城市仍然具有很强的科研竞争力，但是亚洲城市正在迎头赶上，尤其是中国城市，在快速提高科研产出数量的同时也在稳步提高其科研影响力。北美与日本城市在学术界和企业的跨行业合作方面表现突出，此外，亚洲城市则在专利申请方面表现活跃。

在科研人才的聚集方面，报告显示，在2016年至2020年期间，北京、上海、深圳、香港四个中国城市的科研人员复合年增长率在所有对标城市中位居前列，反映了中国近年来在培养、支持和扩大科研人才储备方面的卓越成果。就具体城市来看，深圳的科研人员数量增长幅度最大，复合年增长率达到了34.1%。在人才引进方面深圳也展现出明显的优势，“流入”科研人才比例达到13.2%，仅次于首尔，排名第二。上海和北京在科研人才留任方面颇具优势，其定居科研人员在所有研究城市中名列第二、三名。

在科研产出方面，北京的发文量遥遥领先，五年间累计发表72万多篇文献，上海排名第二，发文量为32万多篇。深圳则在科研产出增长方面领跑，年复合增长率达到31.5%，远高于第二名莫斯科（11.3%）和第三名上海（10.5%）。

在学术影响力方面，中国城市的高影响力出版物数量增长明显。从《细胞》《自然》及《科学》杂志论文和全球前1%高被引论文等卓越科研成果的年复合增长率来看，深圳在20个城市中均排名第一，分别达到67.4%和29.3%。

在国际合作方面，报告显示，基于国际合作发表的论文的绝对数量而言，北京在该报告所覆盖的20个城市中排名第一。而从通过国际合作发表的论文在所有论文的占比来看，香港以高达71.4%的占比名列榜首。

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