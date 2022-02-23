原标题：2021年全国科学技术支出9700亿

“2021年，全国科学技术支出0.97万亿元，同比增长7.2%，有力支持新能源汽车等产业发展和关键核心技术攻关。”22日，在国务院新闻办公室就财政改革与发展工作情况举行的新闻发布会上，财政部部长刘昆介绍了2021年财政部贯彻落实创新驱动发展战略，支持科技自立自强的相关工作，一系列财政数字得到披露。

发布会上，财政部副部长余蔚平在回答科技日报记者提问时，对上述工作情况进行了详细介绍。他表示，财政部坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑优先保障，持续加大投入，深化管理改革，创新完善政策，采取了一系列有针对性的创新举措。

在科技投入方面，余蔚平介绍，除全国科学技术支出持续保持较大幅度增长，在2021年中央本级支出继续安排负增长的情况下，通过调整支出结构，中央本级科学技术支出仍达到了3205.54亿元，并重点向基础研究倾斜。余蔚平表示，2021年中央本级基础研究支出增长达15.3%，主要用于加大自然科学基金资助力度，支持中科院加强基础研究等。

针对过去科研经费管理方面存在的“老大难”问题，财政部创新完善了一系列相关政策。“现在科研经费的预算科目只有3个，就是设备费、业务费和劳务费。”余蔚平指出，2021年财政部积极完善中央财政科研经费管理，扩大科研领域项目经费管理的自主权，尤其是大幅精简预算科目，从原来的9个以上精简为现在的3个，并从科研工作的实际需求出发，提高了间接费用比例，当前科研项目经费中用于“人”的费用可达50%以上，较大程度上减轻了科研人员的事务性负担，为科研人员潜心钻研、多出高质量科研成果营造了良好氛围。

围绕当下“卡脖子”的关键核心技术攻关，“揭榜挂帅”“赛马”等一系列创新机制相继被提出。

余蔚平介绍，财政部支持企业牵头组建创新联合体承担国家科研任务。为了鼓励企业加大研发投入，促进创新链产业链融合，去年前三季度，全国各类企业提前享受研发费用加计扣除金额1.3万亿元，减免税额3300多亿元。企业的创新主体地位得到进一步加强，创新活力被极大激发。

余蔚平表示，接下来财政部将在加大财税政策和资金支持力度、优化科技支出结构等方面持续发力，推进科技政策扎实落地，促使科技更好服务高质量发展，推动建设社会主义现代化强国。(实习记者都芃)

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