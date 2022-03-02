人民网北京3月2日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年原材料工业座谈会日前在北京召开。工业和信息化部党组成员、副部长王江平在会上指出要着力稳定工业增长，杜绝随意停限产等“一刀切”行为。

王江平具体要求，2022年全系统要认真落实全国工业和信息化工作会议要求，重点抓好六方面工作。

一是着力稳定工业增长。坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，统筹处理好控产能与稳增长、出口与稳增长、产业链上下游协同发展、疫情防控与稳定运行等关系，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长。

二是全力保障初级产品供给。深刻认识原材料工业作为重要初级产品供给者的责任和使命，加快推动资源保障体系建设、资源高质高效高值循环利用和政策科学有效落地实施，不断提高初级产品保障水平。

三是加快新材料产业创新发展。系统研究解决创新、数据、政策资源分散，材料先行落地难、创新成果转化难、加速迭代应用难，高端型、复合型、技能型人才短缺等问题，进一步完善新材料创新发展支撑体系，加快实施关键基础材料突破行动，不断优化新材料应用推广生态，加强上下游合作，强化人才培育体系建设。

四是推进绿色低碳发展。立足原材料工业能源偏煤、产业偏重、资源偏少、时间偏紧的实际，把先立后破作为推进碳达峰碳中和的方法论，把强化创新支撑作为促进碳减排的主要路径，坚定不移实施产能总量控制计划和绿色低碳技改行动，不断完善低碳相关政策标准体系。

五是加速数字化转型。深刻认识原材料工业供应链数字化、设计数字化水平低等短板，支持重点行业加快数字化改造，做好顶层设计，优化政策体系，推动数字化转型向纵深拓展。

六是提高行业管理和服务水平。正确处理好政府与市场的关系，强化精准施策、规划引领、标准约束、先进示范、协同发展、宣传引导，积极营造良好发展环境。

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