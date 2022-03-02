人民网北京3月2日电 （申佳平）日前，国家发展改革委召开电视电话会，部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作。会议要求，强化煤炭市场预期管理，规范价格指数行为。

“煤炭是关系国计民生的重要初级产品，今后一段时期我国能源消费仍需要立足以煤为主的基本国情。”会议指出，进一步完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电价格通过市场化方式有效传导，有利于稳煤价、稳电价、稳企业用能成本，为保持经济平稳运行提供有力支撑；有利于促进煤、电上下游协调高质量发展，推动煤炭和新能源优化组合，更好保障国家能源安全，为经济社会持续健康发展创造有利条件。

会议要求，深刻理解、准确把握进一步完善煤炭市场价格形成机制的总体思路和重点举措，切实把各项政策要求落实到位，确保煤炭价格在合理区间运行。要做好煤炭市场供需调节，保障产能合理充裕，加强储备体系建设，完善中长期合同制度，着力强化履约监管；要强化煤炭市场预期管理，健全生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范价格指数行为，对价格超出合理区间的行为及时采取提醒、约谈、调查、价格干预等各种手段和措施，引导价格合理回归；要加强煤、电市场监管，强化期现货市场联动监管、反垄断监管和价格监督检查，及时查处价格违法违规行为。

会议强调，在国际能源供需形势错综复杂背景下，进一步完善煤炭市场价格形成机制意义重大、影响深远，各地区、各有关部门、相关企业和行业协会要切实提高思想认识，强化责任担当，加强政策协同，以钉钉子精神抓好落实，确保落地见效。

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