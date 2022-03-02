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乡村振兴、养老服务 多项新政策涉交通运输领域

乔雪峰
2022年03月02日09:45 | 来源：人民网
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“有序推进乡镇通三级及以上等级公路”“在脱贫地区重点谋划建设一批高速公路、机场等重大基础设施建设工程”“全面发展适老型智能交通体系”……

近期，我国陆续出台涉及多个领域的多项政策和规划，在不同领域对交通运输工作作出部署、提出要求，为交通运输行业发展指明了方向。

完善农村交通运输体系

全面推进乡村振兴重点工作

近日，《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2022年中央一号文件发布，要求扎实开展重点领域农村基础设施建设。

文件提出，有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村（组）通硬化路，实施农村公路安全生命防护工程和危桥改造。扎实开展农村公路管理养护体制改革试点。稳步推进农村公路路况自动化检测。

东台旅游公路1号线。东台市交通运输局供图

“要想富，先修路。”记者梳理发现，从2004年至今，我国连续19年发布了以“三农”为主题的中央一号文件，除了2011年外，均提到了与农村公路建设相关的政策意见。可以看出，我国推进乡村振兴的工作重心就是要补齐农村发展的短板，实现先富带动后富，从而实现共同富裕。

日前，国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》（以下简称《规划》），《规划》提出，要把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，大力开展乡村建设行动，聚焦交通便捷、生活便利、服务提质、环境美好，建设宜居宜业的农民新家园。

其中就提到了要完善农村交通运输体系。《规划》提出，推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，统筹规划和建设农村公路穿村路段，兼顾村内主干道功能。

深化农村公路管理养护体制改革，落实管养主体责任。完善交通安全防护设施，提升公路安全防控水平，强化农村公路交通安全监管。

推动城乡客运一体化发展，优化农忙等重点时段农村客运服务供给，完善农村客运长效发展机制。

在脱贫地区重点谋划建设一批高速公路、客货共线铁路、水利、电力、机场、通信网络等区域性和跨区域重大基础设施建设工程等。

全面发展适老型智能交通体系

为老年人提供便捷舒适的出行环境

近日，国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，要求推动公共场所适老化改造，大力推进无障碍环境建设。

其中就提出，要加大城市道路、交通设施、公共交通工具等适老化改造力度。在机场、火车站、三级以上汽车客运站等公共场所为老年人设置专席及绿色通道，加强对坡道、电梯、扶手等的改造。全面发展适老型智能交通体系，提供便捷舒适的老年人出行环境。

推动电子证照在更多领域应用

完善交通运输新业态监管规则和标准

日前，国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》，提出优化适应新经济发展的监管机制。

探索创新符合平台经济、产业数字化、新个体、微经济、共享经济等新经济特点的监管模式，促进新经济健康有序发展。优化完善新产业新业态新模式登记注册服务。

完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准。引导平台企业提升服务水平，吸引更多经营者线上经营创业。

近日，国务院办公厅印发《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》，提出要充分依托全国一体化政务服务平台，推动电子证照在更多领域应用并实现全国互通互认。

拓展企业电子证照应用领域，推动营业执照、生产经营许可证、检测认证等电子证照在企业登记、经营、投资和工程建设等高频政务服务事项中的应用，并进一步拓展到交通运输等领域。

促进电子证照社会化应用，围绕交通出行等场景与领域，积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等持证主体之间的社会化应用。

国务院日前印发《“十四五”国家应急体系规划》，要求严格安全生产执法，加大危险化学品、交通运输等重点行业领域安全生产执法力度，持续推进“互联网+执法”。

深化安全生产治本攻坚，严格安全准入，优化交通运输和渔业船舶等安全技术和安全配置。

提高重大设施设防水平，加快推进城市群、重要口岸、主要产业及能源基地、自然灾害多发地区的多通道、多方式、多路径交通建设，提升交通网络系统韧性。

强化紧急运输准备，加强区域统筹调配，建立健全多部门联动、多方式协同、多主体参与的综合交通应急运输管理协调机制等。

(责编：李楠桦、高雷)

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