人民网北京3月2日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布了2022年2月份中国制造业采购经理指数（PMI），数据为50.2%，比上月上升0.1个百分点。

PMI连续4个月在50%以上

经济全面恢复态势进一步明确

“ 2月份PMI指数在荣枯线上小幅提高，表明经济全面恢复态势进一步明确。”对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析称，考虑到春节假期因素对制造业生产经营活动的影响，综合研判，经济回升态势比较强劲，这主要得益于稳增长相关政策的加快落实。

中国物流信息中心研究员文韬表示，2月份中国制造业采购经理指数（PMI）连续4个月稳定在50%以上，显示经济保持稳定运行。

2月份，随着春节结束，各地陆续复工复产，带动相关市场需求释放，新订单指数较上月上升1.4个百分点至50.7%。文韬进一步分析称，新动能方面，由于投资加快落地，提振了对装备设备的需求，装备制造业新订单指数较上月上升了3.1个百分点至52.1%。多个省份密集推动新兴产业带动了高技术制造业市场需求，高技术制造业新订单指数较上月上升2.8个百分点至54.3%。节后消费品市场也较快恢复，消费品行业新订单指数较上月上升3.1个百分点至53.2%。

此外，外部需求稳中有升，由于机械、电子设备等出口情况较好，带动新出口订单指数较上月上升0.6个百分点至49%。结合来看，2月份市场需求较快回升，强化了经济内生动力。

市场需求整体回升

经济内生动力增强

从13个分项指数来看，同上月相比，新订单指数、新出口订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数、出厂价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.3至3.6个百分点之间；生产指数、积压订单指数、产成品库存指数和原材料库存指数下降，指数降幅在0.5至1个百分点之间。

文韬指出，从分项指数变化可以看出，2月份，市场需求整体回升，企业生产保持上升，多数行业增速回升，企业对后市预期较为乐观。“当前值得关注的是，基础原材料价格较快上升加大了企业成本压力，小型企业继续下行，劳动力结构性供应不足问题趋升。”

张立群表示，新订单指数回升，表明市场需求有所回暖；但反映需求不足的企业占比仍在39%以上，中小企业新订单指数仍在荣枯线以下，表明需求不足矛盾仍比较突出。“应该继续落实好扩大内需的各项政策，充分发挥好政府投资的带动作用。”

张立群指出，价格类指数提高，反映原材料成本提高的企业占比超过60%，表明经济全面恢复过程中，确保供应链稳定的任务仍十分繁重。要确保煤电油运供给安全，确保大宗原材料供给稳定。要充分发挥好市场机制对产品供求关系的调节作用，统筹协调好保供稳价与节能减排工作的关系。

多数行业增速有所回升

制造业产量总体保持上升势头

2月份，市场需求回升拉动企业生产活动保持上升势头。生产指数为50.4%，较上月下降0.5个百分点，仍保持在扩张区间。对此，文韬表示，指数下降，主要是受高耗能行业生产明显放缓所拖累，高耗能行业生产指数较上月下降4.3个百分点至46.2%。

此外，装备制造业和消费品行业生产指数分别较上月上升0.9和3.8个百分点至52.5%和53.9%，高技术制造业生产指数也稳定在52.8%的较好水平。文韬表示，可以看出，2月份制造业产量总体保持上升势头。产量上升也带动了原材料库存加快消耗，采购活动活跃。原材料库存指数较上月下降1个百分点至48.1%，采购量指数较上月上升0.7个百分点至50.9%。

据文韬分析，2月份，多数行业增速有所回升，由于供需两端上升，装备制造业PMI、高技术制造业PMI和消费品行业PMI均较上月上升超过1个百分点。具体来看，制造业21个细分行业中，有12个细分行业PMI较上月上升，13个细分行业PMI高于50%。由于当前市场供需释放，行业回升情况较好，企业对后市预期也较为乐观，生产经营活动预期指数较上月上升1.2个百分点至58.7%，为2021年3月以来的新高。

(责编：李楠桦、高雷)