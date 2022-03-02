人民网北京3月2日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍促进经济金融良性循环和高质量发展有关情况。银保监会主席郭树清在会上表示，2021年，银保监会深化财险寿险改革，车险综合改革，为消费者节省支出超过2500亿元。此外，小微金融服务量增价降，近四年普惠型小微企业贷款平均增速超过了25%，贷款利率累计下降超过了2个百分点。

郭树清介绍，2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。银保监会和整个银行业保险业系统，迎难而上，主动作为，各项工作迈出了坚实步伐。

一是持之以恒防范化解金融风险。到2019年底防范化解重大金融风险取得实质性进展，八个方面的风险明显收敛。2020年，受百年不遇新冠肺炎疫情影响，国民经济各部门的杠杆率都有所反弹。2021年，重点领域风险持续得到控制，宏观杠杆率下降了大约8个百分点，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平，再次回到了个位数。从2017年到2021年，五年拆解高风险影子银行25万亿元，过去两年就压减11.5万亿元。五年时间内处置不良资产约12万亿元，最近两年处置6万多亿元。地方政府隐性债务状况趋于改善，房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。一批高风险企业和违法违规金融机构得到有序处置。P2P网贷机构全部停止运营，未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。过去五年累计立案查处非法集资案件2.5万起。防范外部风险冲击的韧性进一步提高。

二是有力支持国民经济恢复稳健成长。满足实体经济合理有效的融资需求，促进国民经济稳定恢复和良性循环。2021年人民币贷款新增近20万亿元，银行保险机构新增债券投资7.7万亿元。制造业中长期贷款余额同比增长了将近30%，科研技术贷款增长28.9%，绿色信贷增长21%。加强受疫情影响较大领域金融服务，延期还本付息政策延长期限后顺利转换。有力支持煤电行业正常生产。全年保险业赔付增长了14.1%。为河南、山西暴雨灾后重建提供赔付资金约116亿元，新冠疫苗保险为超28亿剂次接种提供了风险保障。

三是进一步引领普惠金融开拓新局面。线上保险、数字信贷等创新产品加快发展，普惠金融覆盖面和精准度显著提高。大中型银行发挥科技和数据优势，持续提升服务长尾客户、边远地区和乡村振兴的能力，2021年五家大型银行普惠型小微企业贷款增长41.4%。大病保险已经覆盖了12.2亿城乡居民。农业保险为1.8亿户次农户提供风险保障4.7万亿元。规范发展第三支柱养老保险，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围，养老理财产品试点扩大到“十地十机构”，养老储蓄试点即将启动，面向中低收入人群的商业养老金业务也正在抓紧筹备。根据世界银行、国际货币基金组织有关报告，中国普惠金融服务保持国际领先水平。

四是持续深化银行业保险业改革开放。实施公司治理“三年行动方案”，不断完善中国特色现代金融企业制度，从各地各机构实际出发，将党的领导与公司治理深入融合。“一省一策”因地制宜推动深化中小银行和农信社改革，浙江省联社改制组建了浙江农商联合银行。切实提高中小金融机构专业管理能力，促进职业经理人市场发展，启动中国金融人才库建设。保险机构偿付能力监管规则（Ⅱ）建设基本完成。深化高水平对外开放，修订开放新措施的配套制度，一批在财富管理、不良处置和养老金融等领域，具有一流专业优势的国际金融机构进入中国市场。

五是坚决遏制资本在金融领域无序扩张。加强非金融企业投资金融机构的监管，筑牢产业资本与金融资本的防火墙。常态化开展股权和关联交易专项整治，稳妥有序清退高风险机构违规股东股权，重点打击恶意掏空金融机构的违法股东，先后公开4批违法违规股东。坚持规范与发展并重，强调金融创新必须在审慎监管前提下进行，同类业务、同类主体一视同仁，依法将互联网平台金融业务全面纳入监管。强化金融反垄断和反不正当竞争，规范持牌机构与互联网平台公司业务合作，维护市场秩序。

六是坚定不移推进强监督强监管。深入推进全面从严治党，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，严查金融领域各种乱象背后的腐败问题。加强金融法治建设，完善债券市场法制，统一公司信用类债券基本规则，推动加快金融稳定和衍生品立法进程，明确衍生品管理“统一规则”。2021年银保监会修订出台部门规章14部、规范性文件44件。大幅提高违法违规成本，全年处罚银行保险机构3870家次，处罚责任人员6005人次，罚没款合计27亿元。

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