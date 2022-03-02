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北京发布最新批“专精特新”小巨人企业名单 推想医疗等751家企业入选

2022年03月02日15:38 | 来源：人民网
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3月1日，北京市经济和信息化局正式发布《2021年度第二批北京市“专精特新”小巨人企业名单》，推想医疗、果壳等751家企业入选。

据了解，专精特新“小巨人”企业聚焦实业，做精主业，为推进产业基础高级化、产业链现代化，增强制造业竞争优势，构建新发展格局提供了有力支撑。作为产业技术基础和共性技术研发的重要载体，专精特新“小巨人”企业深耕细分领域，持续性创新投入力度大，前沿领域自主创新成果多，与产业链上下游协作配套能力强，是打好关键核心技术攻坚战、提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，更是推动形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可控的产业链供应链的重要力量。

据推想医疗相关负责人介绍，2016年成立以来，推想医疗始终以“AI改善生命健康”为使命，致力于打造全院级AI国际领军品牌。在“一横一纵”和“国际化”的战略布局下，推想医疗已形成丰富的立体化产品线，横向涵盖癌症（肺癌、肝癌、乳腺癌）、感染性疾病（肺炎、结核病）、心血管疾病（冠心病）、脑血管疾病（脑卒中）及创伤（骨折）等多个疾病领域；纵向涵盖疾病筛查和诊断（InferRead系列）、疾病干预和治疗（InferOperate系列）、患者健康管理（InferCare系列）及医学研究（InferScholar及InferMatrix)。“未来，推想医疗将持续加大原研创新和市场开拓力度，深化‘专精特新发展之路，发挥‘小巨人企业表率作用，为科技创新和医疗民生贡献力量。”该负责人表示。

(责编：李源、董童)

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