原标题：总金额超30亿，紫光股份旗下新华三集团全标入围中国电信服务器集采

中国电信的官方信息显示，中国电信2022-2023年服务器集中采购项目已于日前完成招标工作，并公示中标候选人。作为国内运营商大规模的服务器集采项目之一，此次集采涵盖全品类服务器款型，总金额超过了130亿元，在业内倍受关注。

紫光股份旗下新华三集团实现全标包入围，在7个标包中荣获两个第一、四个第二和一个第五的成绩，整体中标份额位列所有中标厂商第二名，框架总中标金额超过30亿元，进一步稳固了新华三在运营商云网市场主流供应商的地位。

企业转型叠加国家战略，促成大规模集采

中国电信本轮服务器集采共分为7个标包，涵盖了计算型、存储型、GPU、NFV等多元算力的全品类服务器款型，招标规模超过20万台，是国内运营商大规模的服务器集采项目之一。

促成这一轮集采的背后，一方面是中国电信在“云改数转”的战略背景下，坚持并持续推进云网融合，已率先实现了云、网络、IT的统一运营，目前正致力于推进云和网的融合从物理反应到化学反应，打造智能、安全、绿色的云网一体的新一代数字基础设施。

另一方面，随着“东数西算”工程正式全面启动，中国电信完成2+4+31+X的数据中心/云布局，在此基础之上积极响应国家“东数西算”工程，让资源充裕，特别是可再生能源丰富的西部地区发展成数据中心，承接东部算力的云业务基地。

可以说，中国电信自身“云改数转”战略与国家“东数西算”战略的有机叠加，是触发这一大规模服务器集采的重要源动力。当然，两大战略的结合，更是为中国电信5G乃至今后6G时代的业务发展提供不可或缺的算力底座基础设施。新华三能够准确理解中国电信在战略转型过程中的需求，从而提供完善的产品和解决方案，助力中国电信实现转型目标。

全标包入围，夯实运营商主流供应商地位

从本次集采的中标结果来看，新华三集团实现了7个标包的全部入围，整体中标份额位列所有中标厂商第二名，呈现出了新的产业格局，再次夯实了新华三在运营商云网领域的主流供应商地位。

能够高份额中标，源于新华三在服务器领域拥有全面的计算平台和GPU平台、完整的算力组合和算力形态，以此构建了最完善的服务器产品线，在出货量与市场份额方面，稳居中国市场第一阵营，充分彰显新华三产品的技术能力、供应链能力、服务响应能力和市场的影响力。

因此，在本轮集采中，新华三能够为中国电信提供具备“智、劲、稳、迅”四大特性的服务器产品，同时将新华三“云智原生”的产品化理念，充分融入中国电信云网数字基础设施建设，为中国电信打造智能底座、多元计算体系、智能管理平台贡献新华三的力量和智慧。

过去几年，新华三集团稳扎稳打，旗下服务器、路由器、交换机、存储、安全等产品全线进入运营商基础设施的核心位置，一系列明星产品实现交付落地，大规模应用于运营商现网。作为运营商值得信赖的合作伙伴，新华三将持续贯彻运营商“三云两网”业务发展战略，助力运营商实现数智化转型。

(责编：董童、李源)