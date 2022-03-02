2021年国家企业技术中心评价结果揭晓 海信等72家企业技术中心评为“优秀”
2022年03月02日16:47 | 来源：人民网
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近日，国家发展改革委等5部门联合发文，公布2021年国家企业技术中心评价结果。在公布的名单中，广西玉柴机器股份有限公司、海信集团控股股份有限公司等72家企业技术中心被评为“优秀”。
据海信相关负责人介绍，一直以来，集团在创新上不断投入，把技术引领作为企业转型升级的重要支撑，积极进入关系国计民生的重要领域，用自身发展增强国家实力，在光通信、医疗设备、智慧交通、智慧城市等ICT技术领域形成了核心竞争优势。尤其是近年来，集团突破光芯片、AI 画质芯片和激光显示芯片核心关键技术，实现高端彩超、轨道交通信号控制系统等核心技术产业化。
“2020年，海信进行了新一轮研发体系修订，保障技术创新在企业中的定位和技术创新必须的资源投入，并将经营班子的年薪与研发投入紧密挂钩。同时，该体系保障技术开发选题来自消费者需求和技术发展前沿，并最终用市场效果评价创新成果，保障了预研技术和应市产品的均衡投入。”该负责人说。
(责编：董童、李源)
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