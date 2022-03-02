累计直播500余场，观看人数超60万人，点赞数近500万……据合生创展集团有限公司消息，1月25日至2月28日，合生创展通过联动5大区域28个项目推出一系列新春活动，切实解决流量、声量、销售三大痛点。

据悉，2022年伊始，合生创展的“家有戏精合家欢，全天营业礼不停”的线上直播与抖音小店”合房惠”的钜惠活动，成为引爆流量的“主战场”。在直播中，合生创展脱离单纯的“线上带货”形式，探索更成熟的营销打法，一方面在形式和内容上寻求突破，围绕主题不断开展趣味互动，另一方面则奉上新春特惠，以福利回馈给客户，以此实现流量的留存和转化。

据合生创展相关负责人介绍，此次活动在线上持续发力的同时，线下也打出策略“组合拳”：遵循春节“就地过年”的号召，各区域项目积极开展“新春置业不打烊”活动；项目售楼处换上节日“盛装”，互动游戏、到访礼、认购礼等多重福利；同时还通过多种途径锁定客群，为返乡业主送福到家，针对老业主举办年货市集，开展帮贴对联等服务。

该负责人表示，公司以线上线下组合策略、强执行力，基于科技手段，打造了VR看房、全景样板间、线上售楼处、直播卖房等平台，将数字化服务升级贯穿于客户消费体验的全过程，深度整合以客户为中心的“营销-销售-服务”的全链条，重构数字化营销服务闭环。同时，公司还将“科技赋能”多元延伸，融入到了房地产业务全流程的各个环节。

(责编：董童、李源)