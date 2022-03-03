韩 鑫

随着中国经济进入新常态，一些传统产业发展动能逐渐减弱，如果积极拥抱新技术，则能助推产业融合创新发展，活力再现跃上新舞台

前不久，笔者和朋友逛至北京一处热门商圈，老远便被一块裸眼3D巨幕吸引。走近细看，屏上主体仿佛破屏而出，逼真的视觉效果引来不少人拍照分享。

除了北京，类似的户外超高清大屏也在不少城市多点开花：位于成都太古里的3D巨幕吸引线上线下关注，新建于广州北京路的户外8K曲面屏让传统步行街成功变身网红地标……

这其实得益于超高清视频技术的创新突破和LED显示应用产业的蓬勃发展。随着我国5G+8K超高清视频关键技术产品研发和产业化取得突破，户外大屏成为新技术落地应用、迭代成熟的重要终端和核心场景，凭借超强的视觉冲击和沉浸式观看体验，吸引人们自发分享转发，激发了新的经济潜力。

同行的朋友感慨：“家里买了两台电视机，但都很少打开了。前几年也没人看好户外大屏，没想到现在还能重新迸发活力。”

分析原因，客观来看，适度超前开展的基础设施投资尤其是新基建投资带来了新机遇；主观来看，显示应用行业积极采用5G、人工智能、物联网、超高清视频等一系列新技术，不断拓展商用显示的应用空间，从而在家用显示市场高度饱和、传统户外大屏一度步入低谷的背景下焕发新生机、产生新价值。

“好风凭借力”，传统产业要跟上创新步伐，重新挖掘产业价值，离不开新技术的助力。人工智能技术的应用，破解了智慧农业落地难的瓶颈；工业互联网的接入，让众多传统制造业生产车间面貌一新、提质增效……随着中国经济进入新常态，一些传统产业发展动能逐渐减弱，如果积极拥抱新技术，则能助推产业融合创新发展，活力再现跃上新舞台。

我们期待，更多新技术能广泛触达千行百业，让传统产业在新发展阶段有大作为、新作为，也让新技术真正成为高质量发展的新引擎。

《 人民日报 》（ 2022年03月03日 11 版）

(责编：杨光宇、牛镛)