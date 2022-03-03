人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2月制造业采购经理指数为50.2%

连续4个月稳定在50%以上

2022年03月03日05:31 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月2日电  （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心日前发布，2月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，较上月上升0.1个百分点，连续4个月稳定在50%以上，显示经济保持稳定运行。

　　分项指数变化显示，2月份，市场需求整体回升，企业生产保持上升，多数行业增速回升，企业对后市预期较为乐观。当前值得关注的是，基础原材料价格较快上升加大了企业成本压力，小型企业继续下行，劳动力结构性供应不足问题趋升。

　　市场需求整体回升，经济内生动力增强。2月份，随着春节假期结束，各地陆续复工复产，带动相关市场需求释放，新订单指数较上月上升1.4个百分点至50.7%。高技术制造业新订单指数较上月上升2.8个百分点至54.3%。消费品行业新订单指数较上月上升3.1个百分点至53.2%。此外，外部需求稳中有升，由于机械、电子设备等出口情况较好，带动新出口订单指数较上月上升0.6个百分点至49%。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月03日 11 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国银行家调查报告（2021）》：未来经济增长将维持稳定态势
　　人民网北京3月2日电 （记者罗知之）今天，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布了《中国银行家调查报告（2021）》（以下简称《报告》），这是中国银行业协会联合普华永道连续第13年共同发布同主题报告。《报告》认为，尽管新冠肺炎疫情仍然在全球范围内持续，国内外环境日趋复杂，银行家普遍预期未来经济增长将维持稳定态势。…
国家网信办拟规定：不得以任何形式干扰用户关闭弹窗
　　人民网北京3月2日电 （申佳平）据国家网信办官网消息，为了进一步规范互联网弹窗信息推送服务管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益，弘扬社会主义核心价值观，营造清朗网络空间，国家网信办近日起草《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中要求不得以任何形式干扰或者影响用户关闭弹窗，同时要确保弹窗广告一键关闭，不得通过弹窗信息推送服务实施流量造假等。 按照《征求意见稿》，互联网弹窗信息推送服务，是指通过操作系统、终端设备、应用软件、网站等，以弹出消息窗口页面形式向互联网用户提供的信息推送服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部