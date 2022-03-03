本报记者 孙 超

田野里的油菜青翠欲滴，山坡上香樟树的新叶在阳光下透出美丽的鹅黄色……早春时节，在湖南省临澧县新安镇，几家建筑骨料生产企业的大型生产设备依山而建，等待装载的运输车辆首尾相接，一派忙碌景象。

和传统意义上的建筑骨料厂、石灰厂不同，这里的大型工矿企业内绿树成荫，环境优美。在中国建材集团旗下的临澧南方新材料科技有限公司厂区内，大片常绿植被掩映着中式传统建筑。厂区范围内的大部分绿地，由矿区复绿而来。

新安镇矿产资源丰富。临澧南方新材料公司总经理张丕明介绍，过去当地守着老矿区“靠山吃石”，一度出现110多家小碎石厂。低效又无度的采挖加工，让新安镇的青山绿水不再。

2018年起，临澧县委、县政府开始大力度关停、整合矿山企业，在本地企业整合重组的基础上，又引入了中国建材集团进行股权联合重组。

如今进入临澧南方新材料公司管理层的王杰，曾是当地一位骨料厂的负责人。“随着安全和环保标准越来越高，小散乱的模式成为历史，行业整合是大势所趋。”王杰说。

整合之后，当地企业以打造绿色矿山为导向，着力破解生态修复难题。“我们与多家大学和科研机构合作，联合开展矿山复绿攻关。”张丕明说，目前企业每年将15%—20%的利润用于生态修复。

从2019年9月开始，临澧县在2.8万平方米的陡坡岩石上，开展了土壤基质重构、植被恢复等生态修复工程，如今垂直复绿区域超过1.6万平方米，平台复绿近1万平方米。

除了开展生态修复工程，当地工矿企业进一步探索产业智能化改造升级，不断提高资源利用率。

在临澧南方新材料公司厂区内，监控屏幕显示，大块石灰矿石经过多道工序的加工处理，逐渐变小变细。除了成为骨料、水泥等重要建筑材料，还会被进一步精细加工成高钙石、纳米钙，成为医药、陶瓷、日化以及化学添加剂的原料。

“以前我们不管矿石含钙量多少，全部一股脑粉碎。现在差的做骨料，好一些的做水泥，最好的做纳米钙。和以前相比，现在原料浪费大幅减少，还顺便把尾矿的问题解决了。”王杰说。

“我们已经实现了有害物的超低排放。”在临澧冀东水泥有限公司，企业相关负责人金宝告诉记者，“企业先后投入3000多万元对主要工艺环节进行了改造。”

在巨大的水泥回转窑前，一组醒目的废气回收管道正在向余热发电系统输送热气。“现在我们把污染物当成了能源，利用余热发电系统发电。”金宝说，除了废气的回收利用，企业还在建设年处理量达6万吨的固废危废项目。

如今，总规划面积3.48平方公里的新安钙质新材料小镇依托周边丰富的非金属矿产资源，形成了以钙质新材料研发、生产、销售为主体的企业聚集区，带动当地群众就业增收。未来，当地将以钙质新材料产业为主线，将小镇打造成传统企业转型升级、资源循环高效利用、生态环保节能、科技创新的智慧化钙质新材料绿色循环产业园区。

据介绍，2021年以来，临澧整合全县优质资源，打造绿色建材产业园，将进一步推动当地延长主导产业链条，更加高效地利用关联配套产业资源。

《 人民日报 》（ 2022年03月03日 11 版）

(责编：杨光宇、牛镛)