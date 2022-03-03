人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

湖北武汉推进人工智能创新发展

2022年03月03日05:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报武汉3月2日电  （记者范昊天）随着人工智能深入应用，越来越多中小企业和科研单位人工智能算力需求增加。依托去年5月正式投入运行的武汉人工智能计算中心，湖北持续推进人工智能创新发展。目前，湖北拥有人工智能相关企业超过200家，人工智能核心产业规模超过100亿元。

　　据介绍，武汉人工智能计算中心是具有公共服务性质的人工智能算力基础设施，目前算力总规模可达到200 PFLOPS（1PFLOPS即每秒千万亿次），可为企业、高校、科研院校等组织机构提供充沛、普惠的算力服务。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月03日 13 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
《中国银行家调查报告（2021）》：未来经济增长将维持稳定态势
　　人民网北京3月2日电 （记者罗知之）今天，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布了《中国银行家调查报告（2021）》（以下简称《报告》），这是中国银行业协会联合普华永道连续第13年共同发布同主题报告。《报告》认为，尽管新冠肺炎疫情仍然在全球范围内持续，国内外环境日趋复杂，银行家普遍预期未来经济增长将维持稳定态势。…
国家网信办拟规定：不得以任何形式干扰用户关闭弹窗
　　人民网北京3月2日电 （申佳平）据国家网信办官网消息，为了进一步规范互联网弹窗信息推送服务管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益，弘扬社会主义核心价值观，营造清朗网络空间，国家网信办近日起草《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），其中要求不得以任何形式干扰或者影响用户关闭弹窗，同时要确保弹窗广告一键关闭，不得通过弹窗信息推送服务实施流量造假等。 按照《征求意见稿》，互联网弹窗信息推送服务，是指通过操作系统、终端设备、应用软件、网站等，以弹出消息窗口页面形式向互联网用户提供的信息推送服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部