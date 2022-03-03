本报记者 徐佩玉

2月21日，国家能源集团宁夏电力公司200万千瓦光伏项目正在如火如荼建设中，建成后将成为“西电东送”重要通道的绿色电源点。

新华社记者 王 鹏摄

日前，在中国宝武马钢股份长材事业部的重型H型钢异型坯连铸机炉台上，职工进行钢包钢水浇铸作业。

张 磊摄（人民视觉）

在刚刚完美落幕的北京冬奥会期间，“雪如意”国家跳台滑雪中心上演了多场惊心动魄的比赛。这座由央企“国家队”打造的场馆，运用了国产新技术，将冰雪运动的速度激情与中国文化的深远意境融入场馆建筑，令世界震撼。

近年来，央企在重大任务中勇挑重担、在关键时刻冲锋在前，不仅实现了企业自身经营效益的持续增长，也充分展现了国资央企的责任担当，正朝着世界一流企业的目标奋力前行。

对标世界一流企业，央企取得了哪些成效？还有哪些差距？

标准是啥？

——“三个领军、三个领先、三个典范”，良好的经营效益是基础，自主创新能力不可少

位于毛乌素沙地边缘的国家能源集团宁夏电力公司200万千瓦光伏项目施工现场，工人们正在架设一排排蓝色的光伏板。该工程是目前国内单体规模最大的集中式智慧光伏电站，也是“西电东送”重要通道的绿色电源点，建成后每年将为华东地区输送37亿度绿色电能，减少二氧化碳排放310万吨。

今年1月份，中央企业主要经济指标均实现两位数增长，一个个重大工程马力全开，实现“开门红”。

“开门红”背后，是央企以世界一流企业为标准，不断自我提升。2018年，国务院国有资产监督管理委员会遴选基础条件较好、主营业务突出、竞争优势明显的航天科技等11家央企，组织开展创建世界一流示范企业工作。2020年6月，国资委在中央企业和地方国有重点企业开展对标世界一流管理提升行动（以下简称“对标提升行动”），引导国有企业从先进的管理中要质量、要效益、要增长，推动一批企业效率效益达到世界一流水平。4年多来，央企对标世界一流企业，全力向前奔跑。

成为世界一流企业，央企要在哪些方面“达标”？

国资委方面表示，“三个领军、三个领先、三个典范”是中央企业建设世界一流企业的标准，即成为在国际资源配置中占主导地位的领军企业，成为引领全球行业技术发展的领军企业，成为在全球产业发展中具有话语权和影响力的领军企业；效率领先、效益领先、品质领先；成为践行绿色发展理念的典范，成为履行社会责任的典范，成为全球知名品牌形象的典范。

这其中，良好的经营效益是基础，不仅看营收总量和增速，劳动生产率也是关注点。中国石化镇海炼化公司经过努力，2021年实现营业收入1178亿元，利润111亿元，全员劳动生产率525万元/人。国家能源集团公司成立4年来，全员劳动生产率增长33%，综合实力稳居全球同类企业前列。中车集团2021年全面完成年度“稳增长”目标，全员劳动生产同比增长5.1%。

自主创新能力不可少。近年来，国资委要求中央企业把创新放在重中之重。目前，中央企业研发投入强度达2.5%，其中工业企业达2.9%，在营业收入快速增长的情况下，研发投入强度保持稳定。中央企业在战略性新兴产业投资力度持续加大。新能源汽车、北斗、电子商务、区块链等一批数字协同创新平台加快实施，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设投入不断加大。

进展如何？

——效率效益效能显著提升，管理体系不断改善，数字化、智能化转型加快

央企建设成为世界一流企业，对经济发展有何意义？

“随着我国与发达国家在产业结构、技术水平等方面的差距越来越小，未来经济增长以及企业竞争力的提高必须更多地通过优化管理、研发投入、产品创新、提高全球价值链的地位等方式来实现。”清华大学中国现代国有企业研究院研究总监周丽莎对本报记者表示，培育出一批世界一流企业，既是带动中国经济发展方式转型的重要力量，也是中国摆脱发达国家技术封锁，提高自主创新能力，最终实现社会主义现代化强国目标的重要举措。

对标提升行动实施以来，进展如何？

效率效益效能显著提升。2021年中央企业营业收入利润率6.8%、成本费用利润率7.1%、人工成本利润率80.7%，较对标提升行动之初分别提高2.3个百分点、2.4个百分点、26.8个百分点，全员劳动生产率人均达69.4万元，增幅32.2%，是全社会平均水平的5倍多。

管理体系持续改善。多家央企推进全系统、全链条、全过程的管理模式创新。其中中国中车开展了基于价值导向的管理体系和管理能力现代化建设，极大提升企业价值创造的能力和水平。还有的企业聚焦“精简”：国家能源集团实施“总部机关化”整改，总部部门精简近一半，人员减少42%，管理事项下放29%；中国石化镇海炼化公司重构业务架构，制度压减率36%以上，实施精准督办，2021年各类事项平均办理时长从2天缩短至0.31天。

数字化、智能化转型成为发展方向。中国一汽搭建了数字化共享平台，知识上传、审批、推广、立项、跟踪等全流程在线闭环管理，实现降本成果和经验资产化、标准化、共享化、数字化，目前已有1952项降本知识在线推广。中国石化镇海炼化公司率先建成国家炼化智能制造示范工厂，5G网络全面覆盖装置现场，实现了“生产运行智能化、设备管理数字化、企业管理信息化、工业互联平台化”。

在2月25日举行的国有企业对标世界一流管理提升行动媒体通气会上，国务院国资委副主任翁杰明表示，截至2021年底，96家中央企业对标提升行动平均完成进度达92.01%；地方国有重点企业平均完成进度达81.62%。

差距在哪？

——在技术、管理、核心竞争力方面还有一定差距，将统筹推进各项工作、建立长效机制

世界最大规模新能源分布式调相机群在青海建成投运，世界最大跨径公轨两用钢桁梁斜拉桥建成通车……开年以来，央企喜讯连连。

如今的中国央企，在制造、建设、运营中不断刷新着世界纪录。2021年度《财富》世界500强中，国务院国资委监管的中央企业达到49家，上榜的国企数量合计为95家。

但与世界一流企业相比，央企仍有一定差距。“近年来，中央企业加强补短板、强创新、聚焦主业，不断提升在行业乃至全球价值链中的地位，但总体研发创新资源集聚利用不够，仍然存在部分关键核心技术受制于人的问题。此外，在管理、核心竞争力方面也有差距。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对本报记者说。

如何补短板、增弱项，延续“开门红”、真正建成世界一流企业？

“今年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年，对标世界一流管理提升行动也进入评估深化、落地见效的关键阶段。”翁杰明表示，下一步，将着眼目标导向、问题导向，持续深入推进国有企业管理体系和管理能力现代化，为建设世界一流企业提供坚强支撑。

统筹推进。央企对标提升行动与稳增长、防风险、促改革、提质增效、瘦身健体、综合治理等工作有机联动。翁杰明说，今年国资委将统筹开展合规管理强化年、投资管理专项提升行动、国资监管数字化智能化提升专项行动、提高央企控股上市公司质量主题行动、“三化合一”内控体系建设等工作。

着眼长远。据介绍，国资委将建立健全管理提升长效机制，指导企业完善对标数据，优化管理指标，形成管理闭环，以系统完备的制度巩固管理提升成果，确保“收官不收兵”。

世界一流企业还要在国内外树立良好的企业形象，这就需要在未来的发展中讲好“国企故事”。国资委要求央企加强总结研究，全面梳理、深入挖掘国有企业成功管理实践，同时积极运用多种方式，分享成功实践经验，充分展示新时代国有企业重管理、增效能、创一流的良好形象，向社会讲好国企故事、贡献国企管理智慧。

(责编：杨光宇、牛镛)