新华社北京3月2日电（记者史竞男、王思北）国家互联网信息办公室2日公布《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。根据征求意见稿，互联网弹窗信息推送服务不得推送《网络信息内容生态治理规定》明确的违法和不良信息，特别是恶意炒作娱乐八卦、绯闻隐私、奢靡炫富、审丑扮丑等违背公序良俗内容。

征求意见稿指出，弹窗推送新闻信息，不得超范围转载，不得歪曲、篡改标题原意和内容。保障用户权益，不得以任何形式干扰或者影响用户关闭弹窗，确保每条弹窗信息明确显示弹窗信息推送服务提供者身份。不得滥用算法，针对未成年用户进行画像，向未成年用户推送可能影响其身心健康的信息。

征求意见稿明确，弹窗推送广告信息，必须进行内容合规审查，不得违反国家相关法律法规；应当具有可识别性，显著标明“广告”，明示用户；确保弹窗广告一键关闭。不得以弹窗信息推送方式呈现恶意引流跳转的第三方链接、二维码等信息；不得通过弹窗信息推送服务诱导用户点击，实施流量造假、流量劫持。

征求意见稿还要求，互联网弹窗信息推送服务提供者应当落实信息内容安全管理主体责任，建立健全信息内容审核、生态治理、网络安全、数据安全、个人信息保护、未成年人保护等管理制度；同时，自觉接受社会监督，设置便捷投诉举报入口，及时处理关于弹窗信息推送服务的公众投诉举报。

(责编：王震、陈键)