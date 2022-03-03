记者郭爽、冯俊伟、何曦悦

3月1日，一名女子在西班牙巴塞罗那2022世界移动通信大会上通过虚拟现实技术在“元宇宙”中体验音乐会。新华社记者 郑焕松摄

作为全球移动通信行业最重要的盛会之一，2022世界移动通信大会于2月28日在西班牙巴塞罗那会展中心拉开帷幕。本届大会聚焦5G、云网络、人工智能、金融科技、万物互联和新兴科技6大主题，旨在“连接释放无限可能”。

在大会“热搜”榜单中，5G、物联网等技术继续占重要位置，首次大规模亮相的“元宇宙”则成为谈论焦点。尤其值得一提的是，来自中国企业的声音和产品备受各方关注。

“元界”崛起，加速形成人类发展新空间

如果在本届大会上选出最吸引眼球的技术应用，当非“元宇宙”莫属。无论是未来的产品应用体验，还是大大小小的演讲论坛，在大会上想要完全避开“元宇宙”话题几乎没有可能。

究竟是未来技术，还是昙花一现的炒作？元宇宙正在引发激烈争论，除了对技术本身的讨论外，元宇宙的盈利模式、相关伦理问题等也成为人们关注焦点。

大会主办方全球移动通信系统协会智库负责人彼得·贾里奇表示，元宇宙话题如此受关注，表示人们对于定义、评估、了解这项技术充满兴趣，同时也意味着5G、边缘计算、物联网等多种技术的更深层次融合。

中国移动董事长杨杰2月28日在以线上方式发表的大会主旨演讲中指出，随着连接对象的拓展和基础设施的升级，元宇宙等新业态、新模式不断涌现，一个数字与现实世界交相辉映、更加广阔的人类发展新空间正加速形成。

“今天，我们正处于下一个过渡的开始，因为我们正在为元宇宙进行建设。”“元”公司首席执行官马克·扎克伯格在大会前发表的一份声明中说，“要在智能眼镜和虚拟现实头盔提供的虚拟世界中创造一种真实的存在感，需要在连接方面取得前所未有的巨大进步……而像边缘计算云上的远程渲染以及大规模沉浸式视频流等也将需要全新网络类型。”

5G加速，催生全新产业生态

与“元宇宙”不同，对于5G、大数据、人工智能等技术，人们已不再关注“是什么”这样的问题，而是更多关注前沿应用产品或场景。

本届大会上，制造、医疗保健、物联网、交通等行业基于5G技术的创新应用产品和场景大量涌现。全球移动通信系统协会首席营销官斯蒂芬妮·林奇-哈比卜指出，与此前相比，与会业内人士“胃口”更高，对5G创新应用场景越发期待。

数字运营商、设备制造商、集成商……大中小各种规模的参会企业呈现出多元化特征，技术展示内容也更加丰富。从高通公司推出的5G人工智能处理器，到布利特集团为恶劣通信环境推出的5G热点，再到5G技术驱动的酒吧机器人服务员，不难看出，基于5G的创新应用技术正在加速发展。

中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石接受新华社记者采访时指出，5G正在催生一个新的业态，每个人在产业链里都在发挥作用，协调发展。

备受瞩目，来自中国的“历史性时刻”

中国移动、中国联通、中国电信中国三大运营商负责人集体以线上方式亮相2月28日举行的大会主旨演讲，被全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼称为“历史性时刻”。

杨杰表示，中国移动计划到2022年底累计开通5G基站超百万个，推动5G网络客户规模超3.3亿户，打造5G商用案例超万个。中国电信董事长柯瑞文表示，中国电信率先实现了云、网络、IT（信息技术）的统一运营，不断推进云网融合，已经取得初步成效。中国联通董事长兼首席执行官刘烈宏说，中国联通助力北京打造了技术最先进、体验最极致的“科技冬奥”，这也是“第一届真正意义上的5G冬奥会”。

与此同时，众多中国企业携最新产品在大会亮相，被多家国际媒体在预热报道中称为“尤其值得期待”。大会开幕前夕，华为面向全球消费者推出7款智慧终端新品，包括笔记本电脑MateBook X Pro 2022以及华为首款墨水平板电脑MatePad Paper等。大会召开首日，荣耀、小米、OPPO等中国公司也纷纷发布新品。大会期间，中兴通讯以“数智兴世界”为主题，展示该公司的信息通信技术创新解决方案和高效运营体验。

全球移动通信系统协会会长葛瑞德2月28日接受新华社记者采访时表示，近年来，中国在移动通信领域的重要性越来越大。中国不仅是巨大的市场，更是巨大的创新市场。 （参与记者：康逸、谢宇智）

新华社西班牙巴塞罗那3月1日电

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