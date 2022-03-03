人民网记者 李栋

2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，倾听他们的履职心声。

“老铁们，大家好，马上又要开全国两会了，这一年通过调研不少嘎查（蒙古语：村），我认为乡村振兴可以有这样几种合作模式……”，3月1日，全国人大代表、内蒙古通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查党支部书记吴云波轻车熟路的打开直播平台与大家交流起了致富经。

现在，吴云波不仅是“网红”,也是“牛人”。记者粗略统计，除了交流致富经验，吴云波这一年在快手平台为当地农牧产品直播带货达百余场。2014年东萨拉嘎查通过“嘎查集体+合作社+农牧户”的模式，设立了扎鲁特旗玛拉沁艾力（蒙古语：牧民之家）养牛专业合作社。从当初300多头牛发展到现在的5200头牛，吴云波带领村民趟出了一条符合当地特色的 “牛气”致富路。

全国人大代表吴云波走访牧民家庭，征求对当地农牧业发展意见。受访者供图。

现如今，合作社资产规模从起初的550万发展到现在6000万元，形成了一条集养殖、种植、屠宰、加工、销售为一体的完整产业链，既实现了全程食品安全管控，还带动了嘎查农牧民脱贫致富。

“2014年以前，村里70%都是土房子，现在户户有牛棚，全村加上合作社总共存栏5200头牛……”说起这几年村里的变化，吴云波倍感自豪。

经过村“两委”班子的几年奋斗，现已形成了肉牛养殖场、牛肉加工厂、多个食品销售网点的集群模式，并成功打造出从牧场到餐桌的完整产业链，既实现了全程食品安全管控，还带动了嘎查农牧民脱贫致富。

吴云波为合作社肉制品直播带货。受访者供图。

村集体产业的增强壮大，也为村民带来了看得见、摸得着的实惠。6年前，嘎查的人均年收入5000-6000元，现在已经跨过了20000元门槛。“我们家用24000多块钱扶贫资金，购买了两头母牛入股合作社，现在是一年分红一头牛犊，算下来一年能增收10000多块钱。”一边说着自家日子的变化，村民辛艳杰一边眯眼笑。

尽管农牧民专业合作社近年取得了高质量发展，但随着发展的不断深入，也面临着一些待解的问题。在吴云波看来，我国肉牛产业长期以来存在着市场端需求旺盛而生产端产量增长缓慢的供需矛盾，产业缺乏持续有效资金支持、地方区域品牌影响力不足、优良种质资源存在“卡脖子”风险，羁绊着农牧业进一步发展。

履职4年多来，吴云波不仅着眼脱贫，更把目光放在了脱贫后的乡村振兴。

今年的中央一号文件明确，促进脱贫人口持续增收。推动脱贫地区更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，让脱贫群众生活更上一层楼。

2022年两会召开在即，吴云波建议通过加大在科技创新层面资金支持、产业发展层面政策支持、金融赋能层面创新支持及市场消费层面引导支持力度，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

拿起合作社生产的肉制品，黄绿相间的商标显得格外醒目。“绿色代表绿色发展，黄色代表丰收，整体构思就是‘绿水青山就是金山银山’。”吴云波说，嘎查的发展不以牛的头数为目标，而是考虑草原能承载牛的数量为准绳，使生态保护与牲畜发展平衡相依，从这个角度去发挥家乡绿色的美，让草原农牧民的日子过得更好。

记者采访结束，翻看吴云波的直播平台描述，“牧民之子，想为牧民办点实事儿……”。

(责编：李楠桦、高雷)