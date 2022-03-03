王延斌

这个镜头，让山东省农业科学院作物研究所研究员徐冉终身难忘：2021年10月21日上午，习近平总书记来到黄河三角洲农业高新技术产业示范区考察调研，他走进豆田，俯身摘下几个豆荚，轻轻用手捻开，一颗颗大豆“跳脱”出来。习近平总书记仔细端详，然后将一颗豆粒放进嘴里细细咀嚼：“豆子长得很好。”

“总书记用手捻开的那一颗颗豆粒，就是我们培育的‘齐黄34’。”作为大豆品种“齐黄34”的育种人，徐冉从习近平总书记的话语中感受到了鼓舞和力量。

盐碱地被称为不毛之地，重度盐碱地更被视为土地的“绝症”。但对中国来说，土地资源是宝贵的，抗盐碱作物发展起来对提高土地增量很有意义，对中国粮仓、中国饭碗也能起到积极的保障作用。

正因为此，长久以来，以徐冉为代表的中国科研人员扎根在广袤的盐碱地里，挥洒智慧和汗水，研发新品种、新技术成为他们光荣而艰巨的使命。

科技日报记者联系到王建林的时候，这位中国科学院遗传与发育生物研究所东营分子设计育种研究中心（以下简称东营基地）主任正在试验基地里忙活。

落实习近平总书记关于盐碱地利用的重要指示，他的重量级新成果应运而生——可将高产、优质、耐盐三者聚合的“盐黄香粳”新品系。

时间是去年11月6日。中科院遗传与发育生物学研究所邀请相关专家对“盐黄香粳”进行了实打测产和品质分析，结果显示：在东营现代农业示范区含盐量为千分之六的盐碱地上用微咸水灌溉，“盐黄香粳”实现了515.31公斤的平均亩产，外观品质达到了一级米。

以著名水稻育种专家、中国工程院院士陈温福为组长的专家组评价很高。他们认为，“盐黄香粳”在千分之六的盐碱地上试种成功，实现了高产、优质、抗逆的协调，为滨海盐碱地利用微咸水种稻进行改良，实现粮食生产与生态环境的统一提供了可行途径。

习近平总书记在视察黄河三角洲时指示：“要加强种质资源、耕地保护和利用等基础性研究，转变育种观念，由治理盐碱地适应作物向选育耐盐碱植物适应盐碱地转变，挖掘盐碱地开发利用潜力，努力在关键核心技术和重要创新领域取得突破，将科研成果加快转化为现实生产力。”

如今，在东营基地里，李振声院士、李家洋院士、杨维才院士、曹晓风院士等团队利用这里得天独厚的盐碱条件开展了“种子精准设计与创造”“边际土地效益扩增与藏粮于地技术”“大豆功能基因组学与耐盐碱大豆品种选育”“耐盐粳稻突破性新品种选育”等国家重大科技项目；选育了耐盐大豆、水稻、小麦、甜高粱、玉米、田菁、长穗偃麦草等作物品种，提纯复壮了中国湖羊品种，提出了建设“滨海草带”战略构想，构建了盐碱地综合利用模式。

王建林告诉记者，正因为“盐黄香粳”在国家和山东区域试验中表现优异，他正在推动同时开展区域试验和生产试验，有望在明年初通过审定。

在东营基地不远处，坐落着中国农科院东营耐盐作物研究中心。眼下，这里也在快马加鞭，围绕着盐碱地农业、绿色生态、种业创新等方面开展中紫水稻、小黑麦、糯玉米、大豆、苜蓿等课题研究。

在这个充满希望的季节里，科研人员在忙活，科研管理服务人员也在忙活。

春节过后，黄河三角洲农业高新技术产业示范区（以下简称黄三角农高区）管委会副主任王守宝一直处于连轴转的状态。他向记者表示：“习近平总书记视察农高区后，我们认真学习总书记的重要指示要求，谋划工作任务和落实措施。”

黄三角农高区是我国第二个国家级农高区，盐碱地综合利用是其基本任务。

据王守宝透露，该区将落实措施分解为五大方面的项目，即扛起国家战略使命任务，夯实应用技术科研条件建设，构建盐碱地生物种业创新体系，突破一批盐碱地农业关键核心技术、产品和模式，打造盐碱地农业规模化高水平应用场景。

三月初的黄河三角洲，阳光明媚，万物复苏，景色宜人。

但徐冉却无暇欣赏这些景色，有更重要的任务等待着他：“根据总书记的指示精神，今年我们加强了耐盐碱大豆育种研究，扩大了耐盐碱大豆种质筛选、杂交组合配制和大豆耐盐碱鉴定技术研究，力争以最快的速度培育出耐盐碱能力更强、产量更高、品质更好的大豆新品种。”

在他心目中，乘着党中央重视大豆战略安全的春风，屡破纪录的“齐黄34”又瞄准了下一个新纪录。

他很有信心。

（备注：本文开头第一段冒号后整段情景描写源于山东省委机关报《大众日报》，刊发于2021年10月28日，系原文摘抄。）

(责编：王震、陈键)