财政部：加大脱贫地区农副产品采购力度 从需求侧助力乡村产业振兴
2022年03月03日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部印发通知，组织地方预算单位做好2022年政府采购脱贫地区农副产品工作。各省级财政部门要组织本地区预算单位，积极通过“832平台”采购人管理系统发布食堂食材采购和工会采购需求，加大脱贫地区农副产品采购力度，从需求侧助力乡村产业振兴。
根据通知，各省级财政部门要统筹指导本地区所属预算单位，按照不低于10%预留比例，填报2022年政府采购脱贫地区农副产品预留份额。对无食堂的预算单位，应要求其在系统中注明“无食堂”，对其预留份额不作要求。
通知要求，各省级财政部门要指导本地区预算单位按照“质优价廉、竞争择优”的原则，通过 “832平台”在全国832个脱贫县范围内采购农副产品。同时，鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，鼓励职工个人通过 “832平台”微信小程序采购脱贫地区农副产品，有关采购金额计入本单位年度采购金额。
(责编：王震、高雷)
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