人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部：加大脱贫地区农副产品采购力度 从需求侧助力乡村产业振兴

2022年03月03日10:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月3日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部印发通知，组织地方预算单位做好2022年政府采购脱贫地区农副产品工作。各省级财政部门要组织本地区预算单位，积极通过“832平台”采购人管理系统发布食堂食材采购和工会采购需求，加大脱贫地区农副产品采购力度，从需求侧助力乡村产业振兴。

根据通知，各省级财政部门要统筹指导本地区所属预算单位，按照不低于10%预留比例，填报2022年政府采购脱贫地区农副产品预留份额。对无食堂的预算单位，应要求其在系统中注明“无食堂”，对其预留份额不作要求。

通知要求，各省级财政部门要指导本地区预算单位按照“质优价廉、竞争择优”的原则，通过 “832平台”在全国832个脱贫县范围内采购农副产品。同时，鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，鼓励职工个人通过 “832平台”微信小程序采购脱贫地区农副产品，有关采购金额计入本单位年度采购金额。

 

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
易开户、降费用、守钱袋 人民银行落实惠企利民政策
　　人民网北京3月3日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行秉持“支付为民”理念，优化银行账户服务、降低支付服务手续费，通过治理涉诈涉赌“资金链”，不断改善营商环境，落实惠企利民政策，牢牢守住人民群众“钱袋子”。 解决“开户难”，个人银行账户拥有率达95%以上 当前我国个人银行账户拥有率达95%以上，基本实现“家家有银行账户，人人享支付服务”。…
库尔班·尼亚孜代表：推进文化润疆 让中华优秀传统文化浸润群众心田
　　2021年是“十四五”规划和第二个一百年奋斗目标的开局之年。过去一年，全国人大代表、全国政协委员心系国是、情系民生，汇聚民意、凝聚力量，交出了一份份精彩的履职答卷。《代表委员履职这一年》栏目聚焦来自政府部门、行业机构以及一线基层的代表委员，走近即将参加全国两会的代表委员，追寻他们的履职脚步，倾听他们的履职心声。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部