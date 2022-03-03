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2月中国物流业景气指数为51.2% 物流运行将企稳趋升

2022年03月03日13:28 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2022年2月份中国物流业景气指数为51.2%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为51.3%，较上月回升3个百分点。

“2月份，受财政货币政策逐步落实和节日消费带动，物流业景气指数较上月略有回升。”中国物流与采购联合会会长助理何辉分析称，从行业看，铁路运输业、仓储业和邮政业业务量需求保持增长。从区域看，东部地区和中部地区物流活动保持活跃。从分项指数看，业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、设备利用率指数和业务活动预期指数位于景气区间。

何辉表示，物流从业人员受节日因素影响虽略有减少，但回落幅度明显低于往年同期水平，为节日期间物流行业的运转正常提供基础保障。在政策促进效果仍将继续释放和消费需求不断增长的影响下，物流企业对未来业务活动预期继续向好，物流运行将企稳趋升。

业务总量指数回升。受政策促进和需求拉动，2月份业务总量指数变化不降反升，淡季不淡，指数较上月回升0.1个百分点至51.2%。

从业人员指数回落。2月份，受春节因素影响，从业人员指数较上月回落1.2个百分点，但回落幅度相比往年有明显收窄，为物流行业提供必要的保障。

设备利用率指数回升。2月份，设备利用率指数回升0.1个百分点至50.5%，反映业务需求增长带动设备使用效率有所提升。

从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数分别为50.2%和59.7%，均保持在景气水平，预示物流活动将企稳向好。

(责编：李楠桦、高雷)

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