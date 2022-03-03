原标题：邮储银行携手德交所发布“STOXX邮银ESG指数” 助推中国ESG市场高质量发展

3月2日，中国邮政储蓄银行、中邮理财有限责任公司、德意志交易所集团及旗下指数公司Qontigo在北京联合举办邮储银行绿色金融论坛暨“STOXX邮银ESG指数”发布会。会上，邮储银行携手德交所发布了“STOXX中国邮政储蓄银行A股ESG指数”，助推中国ESG市场高质量发展。

中国邮政储蓄银行副行长徐学明在致辞中表示，随着ESG投资的快速发展，如何构建既满足国际投资者需求、又体现中国发展特色的客观、量化评价体系，从而更好地引导ESG投资、助推绿色发展，成为国内各家机构尤其是金融机构面临的重要课题。“STOXX邮银ESG指数”将为国内、国际投资者提供针对A股企业ESG表现和长期投资价值的观测维度和投资工具，有助于引导各方更加关注企业ESG管理和实践，共同助推中国ESG市场高质量发展。

德意志交易所集团中国事务部主管、中欧国际交易所执行董事会成员伊凯婷在致辞中表示，ESG投资在中国的发展不仅有利于中国，也有利于世界。德交所非常高兴与邮储银行合作推出“STOXX邮银ESG指数”。该指数既采用国际指数编制方法，又考虑了中国本土化的指标体系，将先进的指数化方法与中国的ESG数据库相结合，为投资者提供创新性投资方案。期待双方进一步深化合作，共同助力建设诚信、高效的中国ESG市场。

此次“STOXX邮银ESG指数”的推出，是中德金融机构强强联合、优势互补，共同助力构建资本市场高质量发展新生态、推动可持续发展的创新举措。“STOXX邮银ESG指数”立足于投资应用，从“STOXX中国A股900指数”中选取一篮子成分股，构建量化模型和风控模型，以优化成分股的ESG分数为目标，以控制成分股的波动率为约束条件；采用行业权重中心化方法，同时综合考虑股票的换手率、流动性等指标来确定成分股的权重。通过对指数过往业绩回测，指数的长期收益表现和风险特征都显著优于股市的大盘表现。

“STOXX邮银ESG指数”在德交所发布，为境内外投资者了解中国A股市场提供了参考。未来，中邮理财将以“STOXX邮银ESG指数”为基础，积极开发被动型和主动型的投资策略，发行ESG主题的理财产品，以满足境内外投资者参与中国优秀ESG标的投资的需求，实现资产配置的多元化。

(责编：董童、李源)