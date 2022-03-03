人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2022年2月份中国物流业景气指数为51.2%，较上月上升0.1个百分点。

从各分项指数的变化看，物流业景气总指数回升平稳，反映需求和运营的业务总量指数、业务活动预期指数、新订单指数、资金周转率指数和设备利用率指数保持在50%以上，但服务价格指数保持低位，主营业务利润指数有所回调。

去年以来我国相继发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”冷链物流发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》，后续随着相关规划政策落实，将有力促进行业发展。

该负责人表示，从2月份物流景气指数来看，总体表现为，节后运行平稳回升，但行业和区域回升出现分化，后市预期总体向好，但微观盈利依然偏弱，需要从需求提振、缓解资金压力和营造良好营商环境等方面多重发力、精准施策。

“2月份物流业务增长平稳，但出现分化。”中国物流与采购联合会相关负责人分析称，2月份，业务总量指数为51.2%，环比回升0.1个百分点。分行业看，大宗物资和电商物流需求保持旺盛，部分地区煤炭日均装车连续上升，大宗领域仓储业务饱满，铁路运输业和仓储业业务总量指数保持在55%以上高位。

该负责人指出，由于2月包含完整春节假期，年货消费和网络购物活动异常活跃，调查显示电商平台发货量较大的分别是农副、服饰、家居、生鲜和化妆品，根据国家邮政局数据，春节期间全国收发快递7.5亿件，同比增长15%以上，2月份邮政快递业业务量指数同步保持较高景气水平。业务量总体增长的同时，也出现一定的不均衡，其他行业如水路、道路、装卸搬运等业务量指数明显回落，分地区的中东部增长明显，环比提高3-4个百分点，西部回落5.4个百分点。

分析称，从新订单的变化可以看出，新订单需求保持升势，企业预期继续向好。2月份新订单指数为50.2%，分行业来看，除仓储业新订单指数冲高回落以外，铁路、道路、航空、管道和水上运输均在50%以上，随着节后重大项目陆续开工和供应链上下游需求启动，干线运输和城市物流新业务明显增多，道路运输和装卸搬运业务新订单指数环比上升5-10个百分点。未来预期保持向好态势，2月份业务活动预期指数为59.7%，连续两个月回升，铁路、道路、水路、仓储和邮政快递业预期乐观，其中道路和邮政快递业预期指数超过60%，达到超高景气区间。

“2月份物流企业运营效率较高，但盈利水平继续承压。”该负责人还表示，2月份资金周转率指数和设备利用率指数环比均回升0.1个百分点，连续6个月保持在50%以上，反映企业主动提高资金使用效率，提升物流设备作业时效，对年初两个月人员供需紧平衡起到一定的调节作用。尽管企业保持高效运营状态，后市预期较好，但成本压力依然存在，2月份主营业务成本指数达到55.8%，头两个月均值就已经超过去年一季度，企业调研中反映资金成本压力很大，而服务价格指数不升反降0.2个百分点，导致盈利空间进一步压缩。同时，疫情影响下政策摇摆导致企业投资水平继续放缓，2月份固定资产投资完成额指数环比回落超过1个百分点。

(责编：李楠桦、高雷)