人民网北京3月3日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家发展改革委联合印发了《关于减并港口收费等有关事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求，要减并港口经营服务性收费项目，取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原收费标准。《通知》自2022年4月1日起执行。

《通知》明确，要定向降低引航（移泊）费收费标准。调整引航费计费结构，分类降低以下港口的航行国际航线船舶的引航费基准费率，具体如下：

一是深圳港、湄洲湾港、日照港、锦州港，降低引航费基准费率15%，即按《港口收费计费办法》中规定费率的85%计收；引航距离在10海里及以内，且引领船舶超过120000净吨的引航费按41650元计收。

二是上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港、青岛港、连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港，降低引航费基准费率10%，即按《港口收费计费办法》中规定费率的90%计收；引航距离在10海里及以内，且引领船舶超过120000净吨的引航费按44100元计收。其中上海港在2023年12月31日前按降低引航费基准费率5%执行，2024年1月1日按降低10%执行。

《通知》要求，完善拖轮费收费政策。进出长江干线港口的150米及以下中国籍船舶，由船方在确保安全的前提下，根据实际情况决定是否使用拖轮。

《通知》指出，港口经营人等单位要严格执行价格政策，落实港口经营服务性收费目录清单和公示制度，根据本《通知》及时调整对外公示的收费项目名称和收费标准。相关代理企业代收代付货物港务费，不得加价收费。不得通过各种手段变相提高收费标准、强制收费。拖轮经营人等不得超范围、超标准收费。

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