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800件！人民银行完成2021年两会建议提案办理工作

2022年03月03日18:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2021年，人民银行共承办全国人大代表议案36件、建议518件，全国政协委员提案246件，合计800件，较2020年增长5.12%，已全部完成办理工作。

在2021年“两会”建议提案办理工作中，人民银行强化组织领导，认真调研沟通，加强督办协调，不断提升办理工作质量。一是创新办理机制。专题研究部署“两会”办理工作，强化内容分析研究，主动查找工作差距不足，建立统筹协调、分级负责、规范办理的工作程序，推动办理工作规范化、标准化、显性化、电子化。

二是强化沟通联系。坚持“件件有沟通，事事有回应”，认真落实“办前、办中、办后”三访制度，办前了解建议提案背景，介绍相关工作情况；办中做好政策解释，与代表委员凝聚共识；办后积极持续沟通，动态跟踪政策进展。采取“走出去”和“请进来”相结合方式，邀请代表委员参加工作研讨会，业务部门主要负责同志与代表委员开展座谈，在面对面沟通中充分听取吸收意见建议。

三是强化督办协调。建立及时、高效、精准的督办协调机制，制定办理工作时间表，明确办理流程时间节点。充分运用督办电子系统，优化建议提案办理电子台账，加强对各环节的跟踪监测。紧扣办理每一环节，规范办理程序，严把复文审核，确保办理质量。

四是着力解决实际问题。坚持以代表委员意见建议为纽带，广纳群言、广谋良策，代表委员所提意见建议多数已得到解决或列入工作计划，许多合理建议通过文件、制度安排、工作部署等方式得到切实落实。

(责编：罗知之、高雷)

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