本报记者 孔德晨 宋 爽

这一年，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中共中央团结带领全国各族人民，沉着应对百年变局和世纪疫情，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，国家战略科技力量加快壮大，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进，防汛救灾和灾后恢复重建工作坚强有力，国防和军队现代化建设加速推进，全过程人民民主继续发展，党史学习教育成效显著，全面从严治党持续深入，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，实现“十四五”良好开局。

——习近平

2021年以来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，“十四五”实现良好开局。“中国号”巨轮沿着高质量发展的方向破浪前行，在加快构建新发展格局中不断迈出新步伐、取得新成效。积极统筹疫情防控和经济社会发展、科技创新能力加快提升、人民生活水平不断提高……谈起过去的一年，代表委员们都说“好”。

平稳开局有底气

“整体来看，中国交出了令人满意的答卷。”这是接受采访的代表委员们的共识。去年以来，中国积极统筹国内国际两个大局，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。这个成绩，来之不易。

良好的开局与疫情防控取得显著成效密不可分。“我们在抗疫方面取得的成果和经验，是非常值得赞赏的，也是世人有目共睹的。”全国政协委员、浙江大学国际战略与法律研究院院长王贵国表示，能取得如此成就，最根本的原因在于中国坚持人民至上、生命至上，有誓与疫情抗争到底的坚定信念和决心。“疫情防控成果证明，我国的防疫政策符合中国国情、符合科学规律，体现了中国共产党以人民为中心的执政理念。”

与时代同频，与世界同向。装满一购物车好物，进博会喜迎八方来客；载着满屏的好评，“冰墩墩”“雪容融”全球“圈粉”……一场场盛会，点亮了中国，更惊艳了世界。

全国人大代表、山东省发展改革委党组书记于海田认为，过去一年，中国秉持人类命运共同体理念，坚定不移扩大对外开放，与世界共享发展机遇。“北京冬奥会圆满成功、‘一带一路’展现强大生命力，这充分说明，中国与世界紧密相连。只要大家团结一心、携手合作，就一定能战胜艰难险阻，实现互利共赢。”

国泰民安有活力

“十四五”实现良好开局，体现在许多方面。

构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效——全国政协委员、中泰国际董事长冯艺东说：“2021年我们隆重庆祝党的百年华诞，如期实现了第一个百年奋斗目标，正意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。这一年，中国经济在全球备受瞩目，取得了许多新成就，我感到非常振奋。我相信，未来中国经济高质量发展将塑造新优势、激发新活力、拓展新空间。”

国家战略科技力量加快壮大，重大创新成果竞相涌现——“我印象最深的，就是去年‘神舟十二号’‘神舟十三号’发射成功，中国人首次进入了自己的空间站。”全国政协委员、上海科学院副院长曹阿民表示，“面对各种困难和挑战，我们反而进步得更快了，作为一名科技工作者，我感到非常骄傲。”

民生保障有力有效，社会保障网织密织牢——“去年我们村户均种植大棚4座，村集体资产超过了3000万元！”全国人大代表、山东省聊城市茌平区贾寨镇耿店新村党委书记耿遵珠告诉记者，过去一年，他对于民生福祉达到新水平很有感触。“得益于国家的好政策，脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村振兴战略稳步推进，耿店新村村民收入有保障、生活有品质，全村切实解决养老、教育问题。富民强村画卷，正在鲁西大地徐徐展开。”

走稳走实有信心

展望2022年全年，多位代表委员认为，虽面临诸多挑战，但“中国号”行稳致远的势头不会变，未来走稳走实有信心、有底气。

信心来自中国经济韧性强、潜力足。“我认为，面对挑战，只要我们保持战略定力，始终锚定高质量发展方向，为各类市场主体提供有力支撑，持续保持创新活力，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，就能‘奏响’稳与进并行的经济协奏曲。”冯艺东说。

信心来自中国自主创新能力不断提升，市场主体活力满满。全国政协委员、山东省工商联副主席、翔宇实业集团有限公司董事长林凡儒认为，民营企业作为数量最多、活力最强、覆盖最广的市场主体，有创新图变的原动力，也有整合资源的好机制，在打赢科技创新攻坚战中应当有所作为。“作为一家民营医药企业，我们将集中力量在科技研发、数字化转型和智能制造等方面持续发力，让科技创新加快转化为企业高质量发展的新动能。”

《“十四五”就业促进规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”健康老龄化规划》……多项“十四五”专项规划陆续出台，为各领域画好了发展路线图。进入2022年，应该怎么干？

代表委员们纷纷表示，新的一年，既要正视困难，更要坚定信心，以实际行动把党中央决策部署落实到位，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨表示，企业要与时代同步、国家同频，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，激活数据要素潜能，迎接数字时代。“在数字供应链、智能制造等方面，传化集团将努力打造数字化转型标杆，赋能中国制造的高质量发展。”

全面推进健康中国建设、为人民提供全方位全生命期健康服务刻不容缓。全国人大代表、圣湘生物董事长戴立忠认为，要加快构建以预防为主的疾病防控体系。此外，要在关键赛道、关键技术、关键原材料上持续发力，提升中国生命科学产业链在全球的地位。“未来，中国生命科学赛道一定会涌现更多世界一流企业。”戴立忠说。

(责编：乔业琼、陈键)