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2021年度个税汇算顺利启动 税务部门对特定人群再推优先退税举措

2022年03月05日08:16 | 来源：人民网
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人民网北京3月5日电 （记者车柯蒙）3月1日起，2021年度个税汇算正式启动，汇算时间为2022年3月1日至6月30日。记者从国家税务总局了解到，今年，税务部门在前期广泛问计问需的基础上，结合2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，巩固拓展党史学习教育成果，继在个税汇算工作中推出预约办理服务后，又对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人推出优先退税的举措。

据了解，为提升办税效率和申报体验，防止汇算初期扎堆办理给纳税人造成不便，今年税务部门推出了预约办税的新举措，即3月1日至15日期间，有办税需求的纳税人，可以通过个人所得税APP提前预约办理。3月16日至6月30日，纳税人无需预约即可登录个人所得税APP或网页端办理汇算申报。在汇算初期预约办税制度引导下，个税汇算总体顺利，纳税人申请退税的积极性较高，还有部分纳税人申报补税，展现了良好的税法遵从意识。

为进一步提升纳税人获得感，税务部门再推优化服务新举措，对“上有老下有小”和看病负担较重的纳税人优先办理退税。即在2021年度汇算同时填报了赡养老人和子女教育两项专项附加扣除，或填报了大病医疗专项附加扣除的纳税人，按照预约时间提交退税申请后，均可优先获得退税；3月16日后无需预约，可直接申请办理年度汇算优先获得退税。

与此同时，税务部门提示广大纳税人，距年度汇算截止日期还有较长时间，建议没有特殊需求的纳税人避开年度汇算初期的办税高峰。同时，不要轻信网上各类“退税秘笈”，务必如实填报年度汇算相关退税数据，做诚实守信的纳税人。税务部门将持续优化个人所得税年度汇算服务，为广大纳税人带来更加便捷、更有温度的办税体验。

(责编：乔业琼、高雷)

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