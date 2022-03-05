原标题：今年我国将再送6名航天员进入空间站

昨天下午，全国政协十三届五次会议举行首场“委员通道”集体采访活动。

7位全国政协委员走进人民大会堂新闻发布厅，以网络视频方式接受记者采访。

从抗击疫情、航天事业发展、冬奥场馆赛后利用、“双减”到文艺事业发展，委员们立足本职工作，面对镜头回应社会关切，展现履职风采。

“出差三人组”下月返回

全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平在首场“委员通道”上表示，从5月起，我国空间站工程将进入建造阶段。今年年内将发射2个空间站实验舱、2艘载人飞船、2艘货运飞船，再将6名航天员送入中国空间站。这将是我国首次实现6名航天员同时在轨。

周建平透露，神舟十四号载人飞船今年发射升空后，航天员将于在轨期间迎接2个实验舱的到来。今年年底前，神舟十五号航天员还将飞往中国空间站，与神舟十四号航天员“会师”。

谈到依然在太空的神舟十三号“出差三人组”，周建平说，他们的状态很好，4月中旬将返回地面。此外，周建平介绍，去年9月返回的神舟十二号航天员正处于6个月恢复观察阶段的末期，目前身体状态很好，很快将进入正常工作和训练。

动态清零政策最有效最负责

全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩称，作为重大疫情处置的见证者、参与者、亲历者，他认为我国的“动态清零”政策是最有效，也是最负责任的做法。

吴浩回忆了在各地进行疫情处置的经验。北京新发地疫情时，首次采取了大数据精准流调以及健康赋码；去年的广东疫情处置中，首次提出了封控区、管控区、防范区概念和方案；北京冬奥会时，首次利用电子围栏技术，对风险人群进行了精准管控。

“未来我们将根据疫情的走势、变化，动态地研判统筹好生活和生产，力争做到科学精准，以最小的成本获得最大的收益和减少对社会的影响。”吴浩呼吁，群众一定要养成健康的生活方式，提高个人的防护技能和意识。

首钢园已成城市新地标

全国政协委员、北京冬奥组委规划建设部副部长沈瑾在回答记者“冬奥场馆的赛后利用”问题时表示，此次冬奥会有五个主要场馆，是2008年夏季奥运会的遗产，所有场馆在建设之初都同步考虑了赛时使用和赛后利用双重要求。

沈瑾介绍，在六年的冬奥会筹办工作中，“场馆的赛后可持续利用”是一项重要工作。这些场馆在设计之初就考虑到场馆的赛后利用问题，在满足竞赛标准和要求的前提下，尽可能多功能使用，同时给未来留有改造和调整的余地。

沈瑾举例说，雪如意顶峰俱乐部是约3000平方米的开敞无柱大空间，可以用来举办论坛、展览活动等。首钢大跳台场馆选址结合工业遗存改造，建成了体育主题公园，直接服务冰雪运动，同时带动了首钢的绿色转型升级，又赋予文化形象，已成为城市复兴的新地标。

“双减”推动教育回归本质

在谈到“双减”时，全国政协委员、北京市第十二中学联合学校总校校长李有毅深感“双减”的重要和它背后深刻的社会变迁，“‘双减’的实施就是推动教育回归本质，让学生有时间、有动力全面发展，把基础教育引向培养德才兼备、创新人才的正确轨道。”

李有毅发现，“双减”后校园里很多变化正在发生。她所在学校的一组调查数据显示，学生人均图书借阅量由不足两本增加到五本，体测优秀率增加近10%，视力不良率下降8.63%，超重率下降1.81%，学生笑声多了，自主时间多了，学习效率高了。李有毅呼吁，“双减”减去的是不必要的机械的重复的学业负担，而个性、创造、责任、梦想和爱不会减，“双减”不是突击战，老师、家长和社会要拧成一股绳，共同帮助学生去开发自己、成就自己。

去年北京云端庭审48万次

“委员通道”上，全国政协委员、北京市通州区人民法院副院长李迎新用一个自己经历过的故事介绍了巡回审判如何让群众在家门口感受到公平、正义。此前，农民工小张不慎在工地摔伤，后诉至法院。李迎新收到这个案件后，了解到小张已经住院，无法出庭，于是将巡回法庭搬到了他的病床前。

近年来，随着时代的发展和互联网技术的运用，巡回审判也在不断地创新和发展，出现了“云端法庭”。以北京法院为例，2020年，北京法院系统在线庭审共28万余次，2021年就增长到了48万余次。李迎新表示，现在，越来越多的巡回法官不再跋山涉水，诉讼群众足不出户，进一步解锁了司法为民的基因密码，延续了百姓与法官的血脉联系。（本报记者 蒋若静 郭慧敏 董鑫）

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