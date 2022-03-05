原标题：使用银联支付享中免积分独家权益 银联支付成为中免集团海南地区免税店官方推荐支付方式

近日，中国银联与中免集团联合推出“千万中免积分大放送”活动，打造“联合会员+积分权益”合作，消费者使用云闪付APP在中免集团海南线下免税店购物，可享受额外中免积分的独家权益。这是中免集团在母公司中国旅游集团的支持下，首次对外开放会员积分权益的合作，截至2021年底，中免会员人数已超2000万。这也是中国银联与中免集团发挥资源优势，进一步释放国内市场消费潜力，提振内需的有效举措。

本次“千万中免积分大放送”切实提升了中免会员权益，从中免集团海南线下五家门店（cdf三亚国际免税城、cdf三亚凤凰机场免税店、cdf海口日月广场免税店、cdf海口美兰机场免税店、cdf琼海博鳌免税店）得到的反馈来看，活动深受消费者的欢迎，交易量显著提升。当前，银联支付成为中免集团海南五家线下免税店官方推荐支付方式，各类银联优惠活动仍在持续开展中。

自2021年6月双方开展全面业务合作以来，中国银联与中免集团在跨场景引流和数字化经营、联合营销等方面取得了显著成效。结合航旅资源和海南地区酒店、餐饮等场景的受理优势，银联发挥数字化能力为中免集团实现有效引流，带动海南当地旅游消费；同时银联联合中国银行、中国建设银行、浦发银行、兴业银行、中信银行等多家商业银行，为中免顾客陆续提供消费满2000减200、刷卡送券、APP下单立减等实实在在的优惠。

在此基础上，中国银联将与中免集团保持密切联动，进一步整合优势资源，实现共同发展。后续，中国银联还将联合中免集团、商业银行持续推广联合会员权益，开展跨场景联合营销活动和发行联名卡。

(责编：曹淼、李源)