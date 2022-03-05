原标题：天鲲二号卫星计划近期发射

科技日报北京3月4日电 （记者付毅飞 唐芳）全国人大代表、中国航天科工集团二院党委书记马杰3月3日透露，由航天科工二院自主研制的天鲲二号卫星进入最后的调试阶段，计划近期发射。此次飞行试验将验证微纳卫星平台总体等多项关键技术。

据悉，该卫星不仅继承了天鲲一号卫星高功能密度的特点，还具有更低成本、更小型化的优点。

2017年3月，由航天科工二院研制的天鲲一号卫星成功发射，拓展了我国小型低轨通用卫星平台型谱，目前该卫星已在轨运行5周年。截至2022年2月，“天鲲一号”已生成遥测数据约80GB、接收处理地面指令约58000条、完成约7300次星地测控，并将继续超期服役。

在“天鲲一号”的成功经验下，航天科工二院抓总研制的我国首颗低轨宽带卫星互联网试验卫星于2018年12月发射入轨。在此基础上，进一步掌握了互联网卫星总体、星载Ka相控阵天线、相控阵用户终端、透转体制通信协议等透明转发卫星互联网有关技术，并先后开展了 “传感器网络天基回传”“卫星互联网+4G+短波自组网”多网融合、“卫星互联网+5G+物联网”海上融合组网试验，以及“5G+高、低轨卫星互联网”业务融合等示范应用。

马杰表示，为满足日益增长的星座建设需要，航天科工二院以满足低轨卫星星座快速生产与快速部署需求为任务牵引，聚焦卫星设计和生产过程中的关键环节，在武汉卫星产业园建设了我国首条小卫星智能生产线，并于2021年5月完成首星下线并全面投入使用。目前该生产线已承担7颗卫星的生产任务，以及科技部、工信部、国防科工局等预研项目20余项，同时联合航天云网制定国际标准1项、国家标准11项，申报专利数十项，授权12项，软件著作权28项。

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