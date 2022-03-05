原标题：新一代载人运载火箭或助力我国2030年载人登月

科技日报北京3月4日电 （记者付毅飞）我国正在研制的新一代载人运载火箭备受关注。全国政协委员、中国航天科技集团公司一院首席总设计师姜杰日前向科技日报记者介绍，当前该火箭的研制正处于关键技术攻关及方案深化论证阶段。

姜杰表示，该火箭如能按计划研制成功，将使我国具备2030年前载人登月的能力，并为后续月球科考与开发、深空探测及空间资源利用打下基础。

“载人登月一直是数千年来中国人追逐渴求的美好梦想，也是世界大国科技水平和国家实力的综合体现。”姜杰说，“在实现‘两个一百年’和中华民族伟大复兴的新时代使命召唤下，实现无人探测向载人登月的重大跨越迫在眉睫。”

她介绍，新一代载人运载火箭的研制将突破13项重大关键技术，其中包括多机并联复杂环境预示与控制技术、高可靠健康管理技术、自主飞行控制重构技术、大承载轻质化结构与分离机构技术、高性能氢氧发动机、高性能液氧煤油发动机、高性能增压输送技术。这些技术决定了火箭的性能指标，是载人登月任务完成的基本前提。此外还包括高性能结构材料应用技术、快速测试发射技术、新型数字化技术、器箭一体化技术、电气一体化技术、高能煤油技术，这些将影响火箭的技术水平，是火箭方案先进性的重要体现。

同时，新一代载人运载火箭的研制探索了高效的运载火箭研发制造模式，将打造安全可靠、性能先进的载人运载火箭系列，除了载人月球探测，还能满足近地空间站后期运营需求。

(责编：乔业琼、陈键)