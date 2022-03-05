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科技之光闪耀首场“委员通道”

2022年03月05日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：科技之光闪耀首场“委员通道”

今年年底，乘载6名航天员的中国空间站将呈现在世人面前；在疫情防控中首次采用了电子围栏技术；冬奥场馆之一首钢滑雪大跳台带动了首钢绿色转型升级；我国成功制造了3000吨级加氢反应器；在高铁、核电、水电、冶金装备等方面，我国实现了世界领先……

3月4日，在全国政协十三届五次会议首场“委员通道”上，7位全国政协委员在回答记者问时提及了我国科技进步的丰硕成果。在这次通道上，科技之光熠熠生辉。

科技为新冠肺炎疫情防控提供方法和答案。国务院联防联控机制工作组社区防控组专家、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩委员表示，我国疫情防控中采取的“动态清零”政策是最有效也是最负责任的做法。他认为，“动态清零”策略之所以成功，其中一个重要原因就是国家强大的科技力量支撑。

吴浩委员介绍，2020年6月北京发生新发地疫情期间，首次通过健康黄码限定风险人员活动范围，采用了大数据手段精准流调，开启了超大城市社区的精准防控；在处置厦门疫情时，首次借助国土资源地理信息平台，结合流调大数据，精准划分防控区、封控区和管控区；今年年初，北京多点出现散发性聚集疫情，同时面临冬奥会挑战，首次利用了电子围栏技术，成功在超大型城市不大规模地限制人流的活动，对风险人群进行了精准的管控。

中国一重集团有限公司董事长、党委书记刘明忠委员表示，装备制造业是制造业的“基石”，被誉为“工业之母”，而科技创新是我国装备制造业发展的重要助力。刘明忠委员称，党的十八大以来，国家高度重视科技创新、重视装备制造业的发展，我国已经连续12年成为世界最大的制造业国家，对世界制造业贡献的比重接近30%。我国工业总体规模和综合实力再上新台阶、实现新飞跃，并且取得了一批具有世界先进水平的标志性重大科技创新成果。比如，在高铁、核电、水电、冶金装备等方面实现了世界领先；在石化装备制造技术上从跟跑到领跑，成功制造了世界规格最大、最重的3000吨级加氢反应器，成为全球石化行业装备制造技术的领导者。

“自立才能自强，自强才能主导。我们要以改革激发各类人才创新创造的积极性，全面推进自主创新，组建更多产学研一体的创新中心，切实增强装备制造业产业链韧性。”刘明忠委员的话铿锵有力、振奋人心。

同样令人振奋的消息是，中国航天科技成果将再次闪耀太空。全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平在回答科技日报记者提问时表示，今年5月起，我国空间站工程将进入建造阶段。今年年内将发射2个空间站实验舱、2艘载人飞船、2艘货运飞船，再将6名航天员送入中国空间站。

“届时，一个由3个舱段、2艘载人飞船和1艘货运飞船构成的，总质量接近100吨，装载包括空间生命和生物科学、材料科学、燃烧和微重力流体科学、基础物理等大量高水平的太空实验装置，乘载了6名航天员的中国空间站将呈现在世人面前。”周建平委员表示，“我们期待这一天的到来！”

北京冬奥组委规划建设部副部长沈瑾委员被问到：北京冬奥会场馆如何结合奥运价值进行赛后利用？

沈瑾委员以首钢滑雪大跳台为例谈道：“首钢滑雪大跳台是结合工业遗存改造而成的，以体育主题公园直接服务冰雪运动，带动了首钢的绿色转型升级。”

据悉，首钢滑雪大跳台的设计不仅兼顾传统文化和环保，还非常重视高科技的运用，其剖面结构不仅满足大跳台比赛的要求，还可以通过附加临时单元体结构在48小时内完成向空中技巧场地的转换，这样的变换技术是全球首例，是科技为人类文明添彩的重要一笔。沈瑾委员表示，有文化属性的滑雪大跳台已成为城市复兴的新地标，这是冬奥留下的更重要的遗产。(记者 代小佩)

(责编：乔业琼、陈键)

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