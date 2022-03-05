人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上千次试验 造就隧道管片超强“金钟罩”

2022年03月05日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：上千次试验 造就隧道管片超强“金钟罩”

2022年2月，北京城市副中心地下59米处，中铁十四局建设者正在有序忙碌。

“‘京华号’盾构机已掘进2700多米，第三方监测数据显示，地表沉降量始终控制在2毫米以内，管片上浮量也始终控制在10毫米以内。”在国产最大直径盾构机操作室内，盾构机长黄鲁自豪地说。

在掘进过程中，随着“京华号”盾构机的推进，两种浆液在盾尾后方混合，通过8个注浆口，快速注入管片壁后的环形间隙，仅10多秒就成为胶凝状，并在短短的30分钟内就形成早期强度，为隧道管片提供更加坚固的“金钟罩”。

这是国内首次应用超大直径泥水平衡盾构同步双液注浆关键技术，为了这项成果，中铁十四局建设者联合铁建重工、高校等已经开展了3年的探索与研究。

2020年9月，搭载了同步双液注浆系统的国产首台16米级超大直径盾构机“京华号”下线。与此同时，在反复的方案论证和大量调查研究的基础上，关于超大直径泥水盾构同步双液注浆关键技术的研究，正在北京东六环驻地西北角的实验室全力推进。

“围绕同步双液浆基础材料、配合比、注浆工艺参数等技术难题，我们前后共进行了上千次的室内试验、近百次的室外试验。”回忆起当时的日子，现场技术研究人员舒计城博士用“循环往复”来形容。

“试验过程中，一个小数值的变动都会影响试验效果。”舒计城回忆，为遴选出性能较优的基础材料，他们从全国乃至国外选取了20余种产品作为双液浆的基本材料，并对它们的性能指标进行试验。

这种精益求精的创新精神还体现在对浆液胶凝时间的控制上。“两种浆液混合后，会产生一个胶凝反应。而这个胶凝状态，既要具有良好的扩散性能，又要避免堵管。”舒计城解释说，就是固结得不能太快也不能太慢。

通过反复试验，研发团队将胶凝时间控制在了30秒。为追求更优的效果，研发团队随后提出，把时间控制在10秒左右。功夫不负有心人。4个月后，4组胶凝时间控制在10秒—12秒的最优配合比被确定。

配合比有了，怎么直观地验证数据的有效性？为更加真实地模拟盾构机在地下掘进时同步注双液浆的机理，并在始发之前对注浆系统全环节进行实操检验，他们大胆提出了开展“双液浆原型试验”的想法。

他们选好原型试验段，利用钢板和亚克力板定型制作双液注浆套筒，并发明了一种同步注入双液浆原型试验装置，在双液注浆时，观测注浆量、注浆压力、浆液种类等方面对注浆效果等方面的影响，对浆液的配比进行验证。

“这又是一次前所未有的创新之举。”中铁十四局北京东六环项目盾构副经理孙长松说，“在试验过程中，我们设置了3个断面，每个断面都设置压力传感器，在同步双液注浆过程中，对盾尾的孔隙水压力和土压力进行监测。”

盾构机24小时施工，研发人员也会围绕浆液流动状态、监测数据等进行全过程观测。根据原型试验，结合试验效果，他们对注浆孔布设、配比参数进行了及时调整。

“京华号”盾构机正式掘进后，研发人员对200米试验段进行了实时监测。根据第三方监测结果，同步双液浆的有效性得到了验证。

“相比单液注浆，管片上浮得到有效控制，且随工艺的优化，上浮范围还在收窄。”2021年9月，经中国工程院院士钱七虎等组成的专家组认定，该技术填补了我国超大直径泥水盾构隧道同步双液注浆的空白。

目前，依托北京东六环改造工程运用的同步双液注浆技术，项目正全面形成各项成果，已申报发明专利6项、实用新型3项，技术论文2篇。

“我们还将继续开展相关的研究，并应用于更多的超大直径盾构隧道，进而推动国内盾构施工技术的发展。”完成了该项技术的舒计城又有了新的方向。(记者 矫 阳)

(责编：乔业琼、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
雷军代表：围绕绿色低碳和公益创新等话题提交建议
　　人大代表，全国工商联副主席，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军受访方供图 人民网北京3月4日电 （记者乔雪峰）今日，人大代表，全国工商联副主席，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军接受人民网记者采访时表示，将在今年全国两会上，聚焦新能源汽车碳足迹核算体系、民营企业深入参与社会公益慈善事业等内容，向大会提交四份建议。 建设新能源汽车碳足迹核算体系 雷军表示，在全球碳达峰、碳中和目标与欧盟碳关税等贸易制度下，新能源汽车低碳发展已成为汽车工业全球竞争的关键胜负手，完整、清晰、准确的碳足迹核算体系是新能源汽车产业低碳发展的前提和基础。…
两部门：开展2022年农村黑臭水体治理试点工作
　　人民网北京3月4日电 （记者王震）近日，财政部、生态环境部联合发布通知，开展 2022年农村黑臭水体治理试点工作，提升农村人居环境质量，中央财政将对试点城市给予资金奖补。 根据通知，纳入生态环境部农村黑臭水体国家清单名录且农村黑臭水体面积达一定规模的地级及以上城市，可申请纳入支持范围。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部