原标题：实现“双碳”目标 减污降碳协同增效是重点

生态环境部综合司司长孙守亮近日表示，2022年，生态环境部将扎实有序推动绿色低碳发展，做好全国碳排放权交易市场第二个履约周期管理，健全碳排放数据质量管理长效机制；深入打好污染防治攻坚战、持续强化生态保护监管、确保核与辐射安全、加快构建现代环境治理体系，强化生态环境领域科技支撑。

2022年全国生态环境保护工作会议指出，“十四五”时期，我国进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

在“十四五”开局之年，我国在推动绿色低碳发展方面就取得新成效。孙守亮说，2021年，通过推进“放管服”改革、重大项目和能源保供项目落地实施，助力释放合法煤炭产能1.4亿吨/年；遏制“两高”项目盲目发展，支持配合出台碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，启动全国碳排放权交易市场上线交易，全国碳市场第一个履约周期顺利结束。

碳排放权交易市场被认为是推动绿色低碳发展的一项重大制度创新，是实现碳达峰碳中和的重要政策工具。

生态环境部提供的资料显示，2021年，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利收官，纳入发电行业重点排放单位2162家，碳排放配额累计成交1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。同时，持续推进排污权有偿使用和交易试点工作，全国14个试点地区排污权有偿使用和交易总金额超10亿元。

减污降碳协同增效是我国“十四五”时期的重点工作。

生态环境部环境规划院副院长严刚说，我国生态环境问题，本质上是高碳能源结构和高能耗、高碳产业结构问题，污染物与二氧化碳排放呈现显著的同根同源性，即“碳污同源”，因此，我国生态文明建设面临协同推进生态环境根本好转和碳达峰碳中和的战略任务，需发挥后发优势，实施减污降碳协同治理，统筹推动生态环境保护和应对气候变化工作，实现环境效益、气候效益、经济效益多赢。比如水泥行业同时是减污和降碳的重点行业，通过水泥窑协同处置生活垃圾和工业固体废物，能有效激发行业技术变革和绿色低碳转型。

严刚说，推动减污降碳协同增效，还需强化源头防控协同，推动资源能源节约高效利用和低碳转型，加快形成有利于减污降碳的产业和能源结构、生产和生活方式。相关部门应加强措施优化协同，增强生态环境改善目标对能源和产业布局的引导约束，加大环境污染严重、生态环境敏感地区的结构调整和布局优化力度。同时，还应推进政策创新协同，建立健全统一推进减污降碳的管理制度、基础能力和市场机制，如在环境影响评价中开展碳排放评价，严把新上项目碳排放关等。

“为推进实现减污降碳协同增效，生态环境部组织开展了环境污染物与温室气体统计核算，在国家统计局批准实施的排放源统计调查制度中，已将二氧化碳等温室气体排放情况纳入其中。”生态环境部新闻发言人刘友宾说。(记者 李 禾)

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