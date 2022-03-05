原标题：守护黄河安澜 全国首部地方性法规施行

科技日报讯 （记者王迎霞）3月1日起，《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》（以下简称《条例》）正式实施。作为全国首部关于黄河流域生态保护和高质量发展的地方性法规，《条例》的出台将为宁夏守护黄河安澜提供有力法治保障。

宁夏依黄河而生、因黄河而兴，保护黄河义不容辞，治理黄河责无旁贷。但作为欠发达省区，宁夏生态脆弱、发展不足、质量不高等问题仍然突出，以法治化、规范化方式推动解决先行区建设中的实际问题，时不我待。

《条例》共分为十章八十条，对生态环境保护治理、水资源节约集约利用、高质量发展等作出专章规定，鼓励先行先试，严格黄河岸线管控、明确“四水四定”“四权改革”、助力9个重点产业发展、建立容错机制，确保先行区建设重大改革于法有据；以生态优先、绿色发展为主线，将生态环境保护治理作为先行区建设的前提和支撑，对山水林田湖草沙综合治理、系统治理以及农业、工业、城乡生活污染防治等作出严格规定。

针对土地、能源、水资源利用比较粗放，多领域多类型多层次生态环境问题累积叠加，经济结构矛盾突出、资源环境约束趋紧等问题，《条例》对形成保护生态环境和节约资源能源的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式等作出制度安排，并对新能源建设毁损土地复垦、违规取水、耗水造景、破坏生态等问题作出专门规定。

除了满足人民群众对良好生态环境的需求外，《条例》还将加强食品安全、社会治安管理、公共卫生应急应对、安全生产防控、巩固生态移民成果、提高基础教育质量、提升全民健康水平等内容上升为法律规范，回应社会关切，保障民生福祉。

“既立足当前对行之有效的普遍性政策举措予以立法确认，又兼顾长远对仍需探索实践的内容作出原则性规定。通过全区各有关部门和广大人民群众的共同努力，我们一定能够为推动黄河流域生态保护和高质量发展作出积极贡献。”宁夏回族自治区人大常委会法工委主任朱赟在解释《条例》出台时表示。

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