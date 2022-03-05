黄盛

近期，上市公司2021年业绩预告、业绩快报或年度报告陆续披露。在沪市783家已披露2021年业绩预告的公司中，近四成公司业绩增长率超过50%，同比增加85家；在深市1743家已披露2021年业绩预告的公司中，超七成公司预计盈利，超六成公司盈利预增；在北交所86家已披露2021年度业绩快报的公司中，85家公司去年归母净利润为正，占比超过九成，从同比增长率来看，其中54家公司实现正增长，占比逾六成。

多位行业人士向人民网财经表示，从已披露的业绩预告、业绩快报来看，上市公司2021年业绩整体稳中有进，部分行业板块高增长公司增多，并与实体经济的关联度进一步提升，资本市场长期向好的前景不变，经济“基本盘”的活力充足。

预批年报业绩稳中有进

经济发展内生动力强劲

作为实体经济的“基本盘”，上市公司在服务供给侧结构性改革和经济高质量发展的过程中，发挥出日益重要的作用。截至2021年底，沪深两市上市公司有4615家，总市值达91.6万亿元，囊括了七成以上的国内五百强企业，是全国4800万多家企业主体中的佼佼者，上市公司总市值位列全球第二位。

从目前已披露的业绩预告情况看，上市公司业绩整体稳中有进，不少行业板块高增长公司增多，“基本盘”扎实稳健。

具体来看，沪市2021年业绩整体稳定增长，在已披露业绩预告的783家公司中，实现业绩预增的公司达383家，较去年增加83家，增长率超过50%的高速增长公司家数306家，较去年增加85家。

深市在今年2月底已有1743家上市公司预披露2021年经营业绩，预计盈利规模为4227.55亿元至5521.40亿元，预计平均实现净利润2.43亿元至3.17亿元，同比增长超过8.31%。其中，1291家公司预计盈利，预计平均盈利规模达5.95亿元至6.46亿元，同比增长超过60.13%。

此外，沪深两市已有一些上市公司陆续披露了2021年年度报告。同花顺iFinD数据显示，截至3月2日，A股两市已有58家上市公司披露了2021年年度报告，58家上市公司盈利均实现正增长。

北交所86家上市公司披露的2021年度业绩快报中，实现盈利的85家公司净利润平均数8523万元，其中43家公司净利润超过5000万元；从业绩变动情况看，54家公司净利润实现正增长，增幅中位数17％。其中，4家公司增幅超过100％。

从已预披露的业绩情况看，上市公司在“十四五”呈现良好开局，并整体呈现出与我国经济发展相一致的走势，有效发挥了经济发展“稳定器”的作用。

“从已披露的上市公司年报来看，上市公司业绩整体向好，并反映出我国2021年经济增长的基本特点。”申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长向人民网财经表示，去年我国经济总体稳中有进，质量不断提高，产业结构不断优化，反映到资本市场来看，高新技术、装备制造等行业明显实现较快增长，相对应的资本市场板块企业业绩也表现较为突出。

“此外，从结构上看，上游产品企业优于下游产品企业，资源类上市公司业绩涨幅较大。科创板、北交所等资本市场新兴的板块上市公司也表现出较好的势头。”杨成长说。

也有行业人士向人民网财经表示，2021年在面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战的情况下，我国宏观经济指标保持在合理区间，经济运行总体平稳、好于预期市场信心明显提升，这为资本市场的健康发展和上市公司业绩的整体向好提供了良好机遇。

业绩预期折射投资亮点

资本市场长期前景向好

多位行业人士分析说，2021年我国宏观经济稳中有进，高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠、提高制造业企业加计扣除比例等减税降费政策降低了企业运营成本，这也成为资本市场平稳运行的底气。与此同时，我国资本市场和实体经济的有效关联度正在迅速提升，资本市场长期向好的前景一直明晰。

杨成长分析认为，当下我国资本市场与国家战略导向的关系进一步密切起来，资本市场成为落实重大国家战略的重要抓手，比如数字经济和“碳达峰、碳中和”等战略政策也带动资本市场相关板块迅速上涨；资本市场与科技创新形成良好互动，新技术、新消费仍是资本市场相对火热的主题；此外，资本市场还同我国提升产业链自主可控能力及安全性密切相关，从产业链角度看，AI、芯片、新能源、生物医药、新材料、石油化工等长期是资本市场热点。

特别是在上市公司预告2021年业绩整体向好的情况下，钢铁、有色金属、煤炭、采掘行业、机械设备、石油化工等板块和新能源、电子、半导体、生物医药等新兴行业公司业绩预计增长较多，与我国经济稳中有进密切相关的增长新动力及新兴产业、国家战略导向的投资亮点契合较高。

以机械工业为例，铁建重工党委书记、董事长刘飞香向人民网财经表示，从目前已经披露2021年业绩数据的机械工业板块上市公司来看，多家板块企业营业收入和净利润都实现了同比增长，业绩持续向好，在中央适度超前开展基础设施投资的政策下，行业景气度向上。比如去年6月在科创板上市的铁建重工，2021年营收、净利润预计增长均保持在10%以上增长，研发投入同比增加22.53%，“硬科技”属性突显。

也有分析人士指出，去年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，外部环境更趋严峻和不确定，在此情况下我国始终坚持稳健的货币政策，在具体实施中保持灵活适度，资本市场也显现出总体向好的独立行情。

杨成长分析说，2021年第四季度，部分企业成本端压力上升，但总体来看，由于我国宏观经济增长总体稳定，资本市场科学把握“稳”与“进”的关系，接下来的平稳增长仍可期待，资本市场长期前景向好。

在刘飞香看来，在面临内部外多重困难与风险的情况下，上市公司整体保持了较好的业绩增长，不少公司营收、利润双增，与经济发展的强大韧性、资本市场一系列改革及上市公司高质量发展有关。

据了解，以注册制改革为牵引，2021年我国资本市场推出一系列重要制度改革，包括优化新股发行定价规则、深入实施退市新规等，市场适应性、包容性明显提升。

“比如，科创板注册制下的上市标准更加多元化，不仅能够吸引具有科技含量的成长型企业，更有利于吸纳一些具有硬核高科技含量的初创企业，可以引导金融资本加大投资科技企业力度。”刘飞香说，注册制降低了企业上市的时间成本，节约了企业资源，增强了上市的可预期性。同时，注册制下的退市制度更加严格，有利于引导投资者关注和投资有科技含量和成长能力的优质上市公司，减少以往的壳公司炒作现象。资本市场的一系列改革和双向开放举措，提升了自身的发展韧性和抗风险能力。

“我国经济长期向好的基本面一直没有改变，经济基础和广阔市场没有变，再加上日益提升的硬科技实力和产业链体系，成为资本市场抵御外部风险的根本依托和前景长期向好的基础。”也有市场人士说，总体来看整个金融市场的顺畅运行，有力地推动了风险缓释和投资者信心回升，中国资本市场平稳向好的趋势一直存在。

(责编：乔业琼、高雷)