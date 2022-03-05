全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰。受访方供图

人民网北京3月5日电 （记者许维娜）“当前，人工智能产业的广阔前景和战略意义日益突显，不仅引领全球科技革命和产业浪潮，更像水和电一样深入人们的生活。”全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰在接受人民网记者采访时如是说。

近年来，刘庆峰围绕人工智能的产业发展和战略规划、人工智能推进社会事业进步、新技术助力脱贫攻坚等方面，为行业发展积极建言献策。

推进人工智能在青少年心理疾病管理中的应用

“目前我国抑郁症患者呈低龄化趋势，要警惕把青少年抑郁症当做青春叛逆来对待。”刘庆峰说。

对此，刘庆峰建议：一是重视心理教育，加强建设学校心理健康必修课程及讲座，配足心理辅导老师和青少年心理健康教育，促进青少年“德智体美劳心”全面健康发展；

二是设立专题攻关项目，加速推进人工智能技术在心理疾病及抑郁症管理中的应用，建立心理健康服务平台和抑郁症智能筛查平台，为全国中小学进行全量筛查；

三是将抑郁症及心理咨询纳入医保门诊慢性病病种，可以减少患者病耻感和歧视，降低患者经济负担，也能加强规范化治疗，惠及更多中轻度患者。

加快机器人在养老方面的积极作用

随着人口老龄化社会逐渐到来，如何对老年人进行关怀？

刘庆峰告诉记者，面对正在到来的人口老龄化社会，我国养老服务在适老化服务、智慧康养、老年人情感陪伴等方面仍存在不足。

对此，他建议：一是加快推进康养机器人的成果转化，实现机器人辅助生活服务与康复训练，补齐养老护理人员短缺问题；二是推动情感陪护机器人专项课题研究，尤其加强科技创新和产品支撑，提高老年人幸福指数、实现情感关爱；三是打造科技适老平台，营造优待善待老年人的良性氛围，构建老年友好型社会。

调动年轻人愿意生育、支持生育的积极性

随着中央推进促进生育的决策部署，各地也陆续出台促进生育的相关政策。

刘庆峰表示，落实鼓励生育政策，除了优化生育福利之外，还要善用经济“指挥棒”，为年轻人和用人单位减负，调动他们愿意生育、支持生育的积极性。

对此，他建议：一是关注企业女员工职业发展通道问题，解决女性职场后顾之忧；二是产业园区增加托育配套设施，支持有条件的用人单位兴办托育机构；三是个税专项附加扣除尽快覆盖0-3岁幼儿家庭；四是用人工智能技术帮助家长开展家庭教育，为家长减负。

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