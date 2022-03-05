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广州举办跨境电商商务对接会

2022年03月05日09:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：广州举办跨境电商商务对接会

中新社广州3月4日电 (记者 王坚)跨境电商赋能经济双循环对接会4日在广州南沙举办。该对接会旨为中外企业提供了精准合作平台，助力广州南沙跨境电商和国际集拼分拨业务发展。

该对接会由中国国际贸易促进委员会广州市委员会(下称“广州市贸促会”)主办、中国国际贸易促进委员会广州南沙区支会(下称“南沙区贸促会”)协办。

记者了解到，广州依托完备的供应链体系，以及齐全配套的产业政策，形成了跨境电商产业集聚发展的良好态势。据统计，自2014年开展跨境电商零售进口业务以来，广州跨境电商零售进口已连续8年位居中国第一。

广州市贸促会主任杨勇表示，该贸促会将带领全市贸促系统一道，继续发挥连接政企、衔接海内外、对接供需的职能，紧抓《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)实施的机遇，推进《广州市贸促会推动RCEP高质量实施行动方案》落实，支持南沙自贸区集聚发展跨境电商等新业态，与更多海外国家和地区开展务实合作，以更高水平开放服务构建新发展格局。

广州市南沙区副区长马洁红表示，2022年，南沙自贸区将强化基础设施硬联通和规则机制软联通，支持跨境电商和国际集拼分拨业务在南沙发展，不断培育外贸新动能，形成“好货走南沙”和“放心消费”的新格局。

(责编：乔业琼、陈键)

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