原标题：陕西：以“绿色标尺”优化生态环境保护空间格局

图为秦岭山脉最高峰太白山。资料图 张一辰 摄

中新网西安3月4日电 (记者 张一辰)“截至2021年11月底，陕西省12个市(区)的‘三线一单’生态环境分区管控方案已全部经各市(区)政府(管委会)发布，以此为核心的全省生态环境分区管控体系初步建立。”陕西省生态环境厅环境影响评价处处长李强4日表示。

当日，陕西省生态环境厅召开新闻发布会，介绍了该省“三线一单”工作开展情况。

所谓“三线一单”，是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。其目的在于为区域内的资源开发、产业布局和结构调整、项目引进等提供“绿色标尺”，促进产业发展与环境承载能力相结合，倒逼企业等主体走上高质量发展的绿色之路。

图为黄河壶口瀑布。资料图 张一辰 摄

2021年，陕西省生态环境厅共完成66个建设项目环评文件审批，涉及投资约199.3亿元人民币。对不符合环保政策或环评文件质量要求的7个项目不予审批或暂缓审批。

近年来，陕西省践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极探索“两山”转化路径，促进经济社会发展和绿色转型取得成效。秦岭的绿色由“浅”入“深”，黄河流域水质由“浊”变“清”，成为陕西推动生态环境保护的缩影。

谈及优化生态环境保护空间格局的问题，陕西省生态环境厅环境影响评价处四级调研员文奕表示，“三线一单”是根据区域不同的资源禀赋提出相应的环境准入要求，为全省各地的高质量发展提供绿色支撑，此举提高了生态环境管理的系统化和精细化水平，使“绿色标尺”变为绿色发展的指挥棒。

李强表示，严格落实项目环评集体审查制度，在管控重大项目新增污染物排放的同时，严格实施区域削减等措施，以此推进全省环境质量改善。对全省煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个涉“两高”(高耗能、高排放)行业，进一步加严环评审批关口，遏制“两高”项目盲目发展。

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