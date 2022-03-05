人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

央行：稳妥实施好房地产金融审慎管理制度

2022年03月05日09:24 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：央行：稳妥实施好房地产金融审慎管理制度

中新社北京3月4日电 (记者 夏宾)中国央行4日发布消息称，其近日召开的2022年金融市场工作电视会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

会议总结了2021年央行金融市场和信贷政策工作，部署2022年重点工作，称要加快构建金融有效支持实体经济的体制机制，引导金融机构优化融资结构，更好支持国民经济重点领域和薄弱环节。

同时，要抓好金融支持中小微企业和保市场主体工作，做好两项直达工具转换后的接续工作，细化实化中小微企业金融服务能力提升工程，加大对受疫情影响较大的服务行业金融支持。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加大乡村振兴重点领域的融资支持。要持续推动完善金融支持科技创新体系，提升金融机构服务制造业的能力。要正确认识和把握碳达峰碳中和，推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款取得实效。

会议还要求，要坚持市场化、法治化、国际化原则，持续推进金融市场改革开放发展。加快完善债券市场法制，持续优化债券市场制度环境，扎实做好债券市场违约风险防范和化解工作，加强金融基础设施统筹监管与建设规划。

此外，要推动货币市场、票据市场、黄金市场、银行间衍生品市场、资产支持证券业务平稳健康发展。联合有关部门继续推进互联网平台企业金融业务的自查整改工作，持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势。(完)

(责编：乔业琼、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
雷军代表：围绕绿色低碳和公益创新等话题提交建议
　　人大代表，全国工商联副主席，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军。受访方供图 人民网北京3月4日电 （记者乔雪峰）今日，人大代表，全国工商联副主席，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军接受人民网记者采访时表示，将在今年全国两会上，聚焦新能源汽车碳足迹核算体系、民营企业深入参与社会公益慈善事业等内容，向大会提交四份建议。…
两部门：开展2022年农村黑臭水体治理试点工作
　　人民网北京3月4日电 （记者王震）近日，财政部、生态环境部联合发布通知，开展 2022年农村黑臭水体治理试点工作，提升农村人居环境质量，中央财政将对试点城市给予资金奖补。 根据通知，纳入生态环境部农村黑臭水体国家清单名录且农村黑臭水体面积达一定规模的地级及以上城市，可申请纳入支持范围。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部