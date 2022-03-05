原标题：央行：稳妥实施好房地产金融审慎管理制度

中新社北京3月4日电 (记者 夏宾)中国央行4日发布消息称，其近日召开的2022年金融市场工作电视会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

会议总结了2021年央行金融市场和信贷政策工作，部署2022年重点工作，称要加快构建金融有效支持实体经济的体制机制，引导金融机构优化融资结构，更好支持国民经济重点领域和薄弱环节。

同时，要抓好金融支持中小微企业和保市场主体工作，做好两项直达工具转换后的接续工作，细化实化中小微企业金融服务能力提升工程，加大对受疫情影响较大的服务行业金融支持。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加大乡村振兴重点领域的融资支持。要持续推动完善金融支持科技创新体系，提升金融机构服务制造业的能力。要正确认识和把握碳达峰碳中和，推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款取得实效。

会议还要求，要坚持市场化、法治化、国际化原则，持续推进金融市场改革开放发展。加快完善债券市场法制，持续优化债券市场制度环境，扎实做好债券市场违约风险防范和化解工作，加强金融基础设施统筹监管与建设规划。

此外，要推动货币市场、票据市场、黄金市场、银行间衍生品市场、资产支持证券业务平稳健康发展。联合有关部门继续推进互联网平台企业金融业务的自查整改工作，持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势。(完)

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